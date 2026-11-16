Jennifer Lopez: Neue Ehe, vier Scheidungen und der Blick nach 2027

Jennifer Lopez spricht offen über vier Ehen, das Scheitern mit Marc Anthony und Ben Affleck. Die 57-Jährige kündigt für Sommer 2027 eine neue Welttournee an.

Bei der exklusiven Vorführung ihres neuen Konzertfilms im New Yorker Kulturzentrum 92NY hat Jennifer Lopez am 15. November 2024 zurück in die Öffentlichkeit gewirkt. Die 57-jährige Sängerin und Schauspielerin präsentierte dabei den Film The J.Lo Show, der das Finale ihrer erfolgreichen Las-Vegas-Residenz dokumentiert und seit dem 26. November auf dem Streamingdienst Paramount+ verfügbar ist. Bei dem ausverkauften Event in New York stand nicht nur die künstlerische Leistung im Mittelpunkt, sondern auch ein offener Blick auf das private Leben der Popikone.

Vier Ehen und die Angst vor dem Scheitern

Bei einem Vier-Ehen-Vier-Scheidungen-Status hat Jennifer Lopez ihren Glauben an die Liebe trotzdem nicht verloren, doch die Vergangenheit hinterlässt Spuren. Besonders emotional wurde es, als die Musikerin über das Scheitern ihrer langjährigen Ehe mit dem Sänger Marc Anthony sprach. Von 2004 bis 2014 war das Paar verheiratet und wurde 2008 Eltern der Zwillinge Max und Emme. Damals waren die gemeinsamen Kinder gerade einmal drei Jahre alt, als sich der Weg der beiden trennte.

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Lopez bekannte, dass sie ursprünglich plante, fünfzig Jahre mit Marc Anthony zusammenzubleiben und die Kinder gemeinsam großzuziehen. Der Trennungsprozess war für sie extrem schmerzhaft und führte zu tiefem Selbstzweifel. Sie gab zu, sich selbst enttäuscht zu haben und das Gefühl gehabt zu haben, ihre Kinder im Stich gelassen zu haben. Diese Angst, die Kinder enttäuscht zu haben, wiegt für sie noch heute schwerer als andere Probleme im Leben.

Familienmitglieder und gesellschaftliche Veränderungen

Auch die jüngeren Entwicklungen in der Familie der 57-Jährigen waren Thema bei der Veranstaltung in New York. J. Lo's Kind Oskar Muñiz, der ursprünglich als Emme geboren wurde, saß im Publikum. 2022 wurde bekannt, dass Emme Muñiz geschlechtsneutrale Pronomen verwendete, und ab 2026 nannte sich die Person offiziell Oskar. Dies zeigte, wie sich die Familie mit modernen Identitätsfragen auseinandersetzt.

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Die Mutter von Jennifer Lopez, Guadalupe Rodríguez, war ebenfalls anwesend. Die 80-jährige Frau kam ganz leger in Jogginghose zur Vorführung und wurde von den Fans im Saal herzlich gefeiert. Ihre Anwesenheit unterstrich die enge Verbundenheit der Familie, die trotz der öffentlichen Kritik an der Privatsphäre der Künstlerin zusammenhält. Die Präsenz der Eltern und Kinder bei dieser Art von Event ist selten und zeigt, wie sehr die Familie hinter der Karriere steht.

Aktuelle Partnerschaften und mediale Wahrnehmung

Nach der Trennung von Marc Anthony wagte Lopez 2022 den nächsten Schritt vor den Traualtar und heiratete Ben Affleck. Auch diese Ehe hielt nicht lange und wurde Anfang 2025 geschieden. Die Presse hat das Liebesleben der 57-Jährigen seit Jahrzehnten öffentlich seziert, was sie zunehmend kritisch sieht. Sie bezeichnete sich scherzhaft als Liebling der Klatschpresse und meinte, dass die Menschen ihre Arbeit vergessen würden, um sich auf ihre Beziehungen zu konzentrieren.

Lopez erklärte, dass das Publikum glaubt, sie zu kennen, obwohl man es eigentlich gar nicht tue. Ein Fan aus dem Publikum rief ihr zur Verabschiedung zu, sie habe ja noch sechs Finger übrig, woraufhin Lopez in Gelächter ausbrach. Sie nahm den Witz gut auf und meinte, dieser Satz gehöre auf ein T-Shirt. Dies zeigte, wie locker sie mit der medialen Aufmerksamkeit und den oft skurrilen Kommentaren der Fans umgeht.

Pläne für 2027 und berufliche Ziele

Trotz der persönlichen Herausforderungen denkt Jennifer Lopez längst an die nächsten großen Auftritte auf der Bühne. Im Sommer 2027 will die Sängerin wieder auf Welttournee gehen, eine Ankündigung, die beim Publikum mit großem Applaus gefeiert wurde. Sie erklärte, dass sie sehr aufgeregt und dankbar sei, all diese Dinge immer noch machen zu können, und betonte, dass für sie noch lange nicht Schluss sei.

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Dass sie weiterhin auf der Bühne steht, erfordert enormen körperlichen Einsatz. Mit 57 Jahren ist sie fit wie eh und je, doch dahinter steckt knallhartes Training. Ihre Bühnenshows mit aufwendigen Tanzchoreografien und Live-Gesang verlangen ihr körperlich alles ab, sagte die Künstlerin selbst. Selbst den Broadway könnte sie sich vorstellen, ein Rückzug ins Privatleben ist für die gebürtige New Yorkerin keine Option. Der Film The J.Lo Show dokumentiert dabei nicht nur ihre Erfolge, sondern auch ihre unermüdliche Arbeitsmoral.