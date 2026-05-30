Jennifer Rush plant Comeback nach 50 Millionen verkauften Tonträgern

Die Popikone der 80er, Jennifer Rush, plant ihr Comeback nach 50 Millionen verkauften Tonträgern. Sie ist bekannt für Hits wie 'Power of Love' und 'Ring of Ice' und ihre Karriere begann als Sekretärin in einem deutschen Musikverlag.

Jennifer Rush ist eine Popikone der 80er, die nun ihr Comeback plant. Die Sängerin hat bereits 50 Millionen Tonträger verkauft und ist bekannt für Hits wie 'Power of Love' und 'Ring of Ice'.

Ihre Karriere begann als Sekretärin in einem deutschen Musikverlag, wo sie nebenbei Texte schrieb. Sie wurde gefragt, ob sie auch singen möchte und mit neuem Namen und Mega-Produzenten startete eine Weltkarriere. Ihre Liebe zu Deutschland ist groß und sie erzählt, dass sie das Sandmännchen für die deutsche Sprache verantwortlich macht. Sie lebte in München, London und New York, aber ihre Fans blieben ihr treu und sie hat Deutschland nie vergessen.

Nun soll ein neues Album kommen, aber sie sagt nicht, wann es erscheinen wird. Ihre Fans würden sich über ikonische Songs im Stil von 'Power of Love' oder 'Destiny' freuen





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