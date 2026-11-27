'Haben's geschafft!': Jennifer Saros kleiner Sohn Keks begeisterte jetzt beim Lauftraining und schafft mittlerweile sogar 1.000 Schritte.

-Story nahm die Reality-Bekanntheit ihre Follower mit in einen Trainingsraum, in dem der Kleine auf einem speziellen Laufband seine Übungen absolvierte. Die stolze Mutter konnte ihre Begeisterung über den Erfolg kaum zurückhalten und schrieb zu den Aufnahmen:Sohn lebt mit dem Angelman-Syndrom.

Viele Betroffene können nicht sprechen, haben motorische Einschränkungen und sind lebenslang auf Unterstützung angewiesen. Gleichzeitig zeigen sie häufig eine ausgeprägte Lebensfreude. -Story. Der Kleine ging also nicht nur motiviert, sondern auch mit sichtlich viel Freude an die Übungen heran.

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Für seine Mutter war das ein weiterer Grund, sich über den gelungenen Trainingstag zu freuen. Einen kleinen Haken gibt es fürallerdings: Wie sie verriet, macht Keks beim Training besser mit, wenn seine Mama nicht direkt zuschaut. Statt ihren Sohn vom Rand aus anzufeuern, wartet sie deshalb um die Ecke oder vor der Tür, bis die Einheit beendet ist. hat, im Mai 2022 auf der Welt begrüßen.