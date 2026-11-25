Borussia Mönchengladbach muss am Freitag im Auswärtsspiel bei Werder Bremen punkten, um den letzten Tabellenplatz zu verlassen. Jens Castrop mahnt Fokus.

Borussia Mönchengladbach steht vor einer entscheidenden Aufgabe, um die aktuelle Abstiegsangst abzuwenden. Der Klub muss am Freitagabend um 20.30 Uhr im Auswärtsspiel bei Werder Bremen zwingend drei Punkte mitnehmen. Ein Sieg ist notwendig, um den 18. und letzten Tabellenplatz der Bundesliga zu verlassen und die sportliche Krise vorerst zu stoppen.

Aggressiver Führungsanspruch von Jens Castrop

Der 23-jährige Allrounder Jens Castrop übernimmt eine Schlüsselrolle als aggressiver Anführer im Team. Er definiert die Richtung für die notwendigen Veränderungen, um den sportlichen Abstiegskampf zu wenden. Castrop betont, dass die Mannschaft ihre Konzentration strikt auf das eigene Spiel richten muss, anstatt sich mit den Leistungen der Konkurrenten zu beschäftigen. Seine klare Haltung soll den Kader stabilisieren und die notwendige Entschlossenheit für das entscheidende Spiel in Bremen wecken.

Also read BVB Borussia Mönchengladbach Wael Mohya Ablösesumme Voting Ergebnis

Castrop, der aktuell auf der linken Außenbahn aushilft, weil Lukas Ullrich mit einem Schlüsselbeinbruch fehlt, hat die Lage bereits vor dem letzten Spiel analysiert. Er erklärte damals, dass der Blick auf andere Mannschaften nichts nütze. Stattdessen müsse die Borussia Mönchengladbach komplett bei sich selbst bleiben und die vorhandenen Chancen konsequent nutzen. Diese Disziplin wird jetzt im Spiel gegen den SV Werder Bremen gefordert, um die negative Serie zu durchbrechen.

Die Ausgangslage für Gladbach ist dramatisch, da der Verein aktuell nur vier Punkte auf dem Konto hat. Werder Bremen hingegen hat einen Superlauf gestartet und sammelte in dieser Zeit mehr als viermal so viele Punkte wie die Borussen. Mit nunmehr 18 Punkten darf der Bremer Verein sogar von europäischen Platzierungen träumen. Castrop will diese Entwicklung unbedingt stoppen und dazwischengrätschen, um die Hoffnungen der Bremer nicht real werden zu lassen.

Advertisement

Advertisement

Kaderstärke und Rückkehr der Schlüsselfiguren

Die potenzielle Rückkehr von Tim Kleindienst und Hugo Bolin gibt der Mannschaft zusätzlichen Schub für das bevorstehende Duell. Der 31-jährige Kapitän und Boss Tim Kleindienst sowie der 24-jährige Flügelstürmer Hugo Bolin könnten das offensive Potenzial von Borussia Mönchengladbach stärken. Diese personelle Verstärkung wird als wichtiger Faktor gewertet, um die defensive Stabilität zu erhöhen und im Angriff torgefährlicher zu werden.

Castrop stellte klar, dass die Tabelle im Fokus der Spieler bekannt ist, aber kein Grund zur Panik sein darf. Jeder im Kader wisse, dass sich der Verein auf dem 18. Platz befindet, aber früher oder später müssten Punkte geholt werden. Dieses Bewusstsein ist in der Mannschaft vorhanden, doch die Zeit drängt erheblich. Die Situation erfordert ein sofortiges Handeln, da Verzögerungen das Risiko eines vorzeitigen Abstiegs massiv erhöhen würden.

Im Gespräch mit der offiziellen Vereinsseite betonte Castrop, dass die Leidenschaft entscheidend sei. Er verglich die erforderliche Einstellung mit der Leistung in der ersten Halbzeit gegen den BVB. Wenn die Spieler dieselbe Intensität und den selben Glauben an den eigenen Erfolg zeigen, könne das Spiel auf die Seite von Borussia Mönchengladbach gezogen werden. Diese mentale Stärke ist nun gegenüber dem formstarken Gegner aus Bremen gefragt.

Knappes Paket bis zum Jahreswechsel

Die verbleibenden Spieltage bis Weihnachten sind entscheidend für die sportliche Zukunft des Bundesligisten. Aus dem Viererpack mit Spielen gegen Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Schalke 04 müssen mindestens sechs Punkte gewonnen werden. Nur so kann vermieden werden, dass der Verein abgeschlagen in das neue Jahr geht. Diese Anforderung ist hart, aber mathematisch notwendig, um die Qualifikationsmöglichkeiten nicht komplett zu verlieren.

Advertisement

Advertisement

Zwischen den Ligaspielen liegt am kommenden Dienstag um 20.45 Uhr eine weitere Riesenchance. Borussia Mönchengladbach empfängt Zweitligist Darmstadt 98 im DFB-Pokal. Ein Sieg würde den Einzug in die Runde der letzten Acht bedeuten. Dieser Wettbewerb bietet die Möglichkeit, sich vom Abstiegskampf zu lösen und positive Impulse für die Liga zu setzen. Die Doppelaufgabe erfordert maximale Konzentration und Einsatzbereitschaft.

Castrop verlangt knallharte Leistungen und fordert, jeden Gegner maximal herauszufordern. Gegen Borussia Dortmund wurde bereits gezeigt, dass die Mannschaft Charakter besitzt und weiter an sich glaubt. Doch aus Hätten, Wären und Andern können sich die Spieler nichts mehr kaufen. Die Realität verlangt nach konkreten Punkten und Siegen, um die Krise zu bewältigen und die Saison noch zu retten.