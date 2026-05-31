Der Gladbacher Jens Castrop half Südkorea zu einem klaren 5:0‑Erfolg gegen Trinidad und Tobago, sicherte sich einen Platz im Nationalteam und erzielte beim jüngsten Marktwert‑Update einen Sprung auf zehn Millionen Euro.

Für den ersten der fünf Gladbacher Spieler, die im Rahmen der bevorstehenden Weltmeisterschaft an internationalen Testspiel en teilnehmen, hat das Unternehmen bereits das erste Aufgebot zum Testspiel gestellt.

Der 22‑jährige Jens Castrop, der seit ein bis zwei Jahren als Auswärtsspieler des südkoreanischen Nationalteams eingesetzt wird, half den Koreanern zu einem deutlichen 5:0‑Sieg gegen Trinidad und Tobago im Provo‑Stadion in Utah. Das Durchbruchtor erzielte Kapitän Heung‑Min Son bereits in der 40. Minute per Elfmeter, ein weiteres folgte nur drei Minuten später, ebenfalls vom Noon‑Ball verwandelt. Danach ergänzten Gue‑Sung Cho (6. und 77.

Minute) sowie Hee‑Chan Hwang (75. ) das Ergebnis, sodass das Team der Taeguk Warriors die Partie souverän dominierte. Im Detail war Castrop im sechsten Länderspiel für Südkorea auf der linken offensiven Flanke von Anfang an im Einsatz - ein Auftritt, den er zum dritten Mal in Folge mit Beginn des Spiels bestritt. Nach 61 Minuten wurde er gegen den 1‑1‑Stand ausgewechselt, doch sein Einfluss auf das Angriffsspiel war bereits spürbar.

Die Leistung markierte für ihn einen entscheidenden Wendepunkt, nachdem er in den beiden vorangegangenen Länderspielen im März - gegen die Elfenbeinküste (0:4) und Österreich (0:1) - nur auf der Bank Platz genommen und nicht eingesetzt worden war. Damals hatte er noch mit einer Knöchelverletzung zu kämpfen, die ihm im Bundesliga‑Derby zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Gladbach (3:3) einen schweren Doppelpack als aktiver Spieler verwehrte.

Nach dem Unfall reiste Castrop zwar mit dem Nationalteam nach Ghana für das Spiel gegen die Elfenbeinküste, doch ein Einsatz war unmöglich, und er wurde kurz darauf wieder zurück nach Gladbach geflogen, wo er medizinisch betreut wurde. Trotz dieser Rückschläge hat sich der junge Profi in den letzten Wochen stark erholt und bereits vor einer Woche beim letzten Marktwert‑Update der Bundesliga eine deutliche Aufwertung erfahren: Sein geschätzter Transferwert stieg von sechs auf zehn Millionen Euro, womit er zu den großen Gewinnern der Bewertung gehörte.

In der internationalen Rangliste der südkoreanischen Nationalspieler liegt er nun auf Platz fünf, nur hinter Kang‑in Lee (25 Mio. €) von Paris Saint‑Germain, Min‑jae Kim (Bayern München, 20 Mio. €), Heung‑Min Son (Los Angeles, 17 Mio. €) und Hyeon‑gyu Oh (Beşiktaş Istanbul, 15 Mio.

€). Das kommende WM‑Gruppenprogramm sieht für die Koreaner Begegnungen mit Tschechien am 12. Juni, dem Gastgeber Mexiko am 19. Juni und Südafrika am 25.

Juni vor. Castrop wird hoffen dürfen, nach seiner jüngsten starken Leistung weiterhin eine feste Rolle im Team zu erhalten und damit nicht nur seine Position im Nationalkader, sondern auch seinen Marktwert weiter zu festigen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jens Castrop Südkorea Weltmeisterschaft Marktwert Testspiel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anna und Jens leben in 180.000 Euro teurem „Hobbithaus“ mitten in der StadtEine Familie im Saarland hat sich den Traum vom nachhaltigen Wohnen mitten in der Stadt verwirklicht – mit einem Erdhügelhaus, das in einer gewöhnlichen Wohnsiedlung steht und Energiekosten auf ein Minimum senkt.

Read more »

US-General nennt Südkorea „Dolch im Herzen Asiens“ – China reagiert empörtÄußerungen des Kommandeurs der US-Streitkräfte in Südkorea hätten „eine Grenze überschritten“, erklärt die chinesische Botschaft. Dieser hatte Südkorea als „Dolch“ in Asien bezeichnet.

Read more »

Gladbach-Profis für WM-Testspiele nominiert: Nico Elvedi, Haris Tabakovic, Jens Castrop, Joe Scally und Giovanni ReynaDie fünf Bundesliga-Profis, die für die Weltmeisterschaft nominiert wurden, werden vor dem Turnierstart einige Testspiele absolvieren. Nico Elvedi bereitet sich mit der Schweizer Nationalmannschaft in St. Gallen auf das Turnier vor. Haris Tabakovic reist trotz seiner Fußverletzung in die USA, wo er aber bei den letzten Tests fehlen wird. Joe Scally und Giovanni Reyna absolvieren die letzten Tests in den USA. Kevin Diks ist mit Indonesien und Mosambik gefordert. Tiago Pereira Cardoso bestreitet mit Luxemburg Spiele gegen Italien und Albanien.

Read more »

NurExone stärkt Patentschutz für ExoPTEN in SüdkoreaAnzeige / Werbung NurExone Biologic baut den Schutz seiner ExoPTEN-Technologie weiter aus. Das biopharmazeutische Unternehmen mit Sitz in Toronto und Haifa meldet, dass das koreanische Ministerium für

Read more »