Jens Castrop kehrt nach Schulterverletzung zurück

Nach langer Verletzungspause kehrt Jens Castrop zurück. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München kommt beim Spiel gegen Paderborn zum Einsatz.

Nach einer leidenschaftlichen und schwierigen Verletzungspause von 77 Minuten konnte der 23-jährige Mittelfeldspieler Jens Castrop endlich wieder das Feld betreten. Während des Spiels gegen den Aufsteiger SC Paderborn, das am Ende mit 0:0 unentschieden endete, wurde er von Trainer Alexander Blessin für den 17-jährigen Wael Mohya eingewechselt. Dieser Moment markierte das Ende einer langen Phase der Ungewissheit und des körperlichen Leidens für den Nationalspieler Südkoreas, der nun bereit ist, wieder voll in den Kreis des Teams zu integrieren.

Schwere Verletzung im Trainingslager

Die Ursachen für diese lange Pause reichen zurück in die Zeit des Trainingslagers am Tegernsee. Dort hatte sich Castrop bei einem Testspiel gegen den FC Rottach-Egern, welches mit einem deutlichen 15:0 zugunsten seines Teams endete, schwer an der Schulter verletzt. Die Verletzung war so gravierend, dass eine Operation unumgänglich wurde. Es bestanden sogar ernsthafte Befürchtungen, dass er den Rest des Kalenderjahres nicht mehr am Fußballspielbetrieb teilnehmen könnte. Doch wie sich nun zeigt, ging die Genesung schneller als ursprünglich erwartet.

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Castrop zurück im Kader

Castrop selbst berichtete nach seinem Comeback von der Sehnsucht, die er während seiner Abwesenheit empfunden hat. Er erklärte, dass er die Rückkehr sehr herbeigesehnt habe und die vergangene Zeit als sehr lang empfunden habe. Er zeigte sich froh darüber, dass das Team zumindest einen Punkt in dem Spiel erreichen konnte. Die Spieler hatten sich ein anderes Ergebnis auf heimischem Boden vorgestellt, doch in der aktuellen sportlichen Situation helfen dem Team alle verdienten Punkte, auf die man nun aufbauen kann. Der wichtigste Aspekt seines kurzen Einsatzes war, dass die operierte Schulter keine Beschwerden mehr verursacht.

Volles Selbstvertrauen in die Genesung

Der Rückkehrer betonte, dass er volles Selbstvertrauen in seine Schulter hat. Obwohl er angab, noch nicht die hundertprozentige Bewegungsfreiheit zu besitzen, wie er sie auf der unverletzten Seite hat, macht ihm das keinen Kopf mehr. Er habe keine Angst mehr, in Zweikämpfe zu gehen, da die Schulter fest sei, was er als sehr positives Zeichen wertet. Mit diesem festen Fundament ist er nun wieder in der Lage, dem Team dabei zu helfen, sich aus der schwierigen sportlichen Lage zu befreien.

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Schwere Zeit auf der Tribüne

Die Zeit, die Castrop auf der Tribüne verbringen musste, empfand er als sehr hart. Er beschrieb die aktuelle Phase als brutal und ekelig. Wenn man die Spiele von oben betrachten muss und verletzt ist, verliere man oft den wahren Blick für die Qualität der eigenen Mannschaft. Er ist jedoch der Überzeugung, dass man in den letzten Spielen eine ganz andere, bessere Qualität der Mannschaft gesehen hat. Diese Entwicklung gibt ihm und den anderen Spielern Hoffnung auf eine Wende.

Ausblick auf längere Einsatzzeiten

Castrop ist selbstbewusst und rechnet damit, bald auch länger auf dem Platz stehen zu können. Er ist sich bewusst, dass die Steuerung der Belastung eine wichtige Rolle spielt, um zu verhindern, dass ihm die Muskeln um die Ohren fliegen. Nach den drei Monaten Pause gehe es nun Schritt für Schritt voran. Mit dieser realistischeren Sichtweise auf seinen Körper und seine Leistungsfähigkeit sieht er den Weg zurück an die Spitze wieder klar vor sich.