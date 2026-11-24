Jens Castrop startet nach Verletzungspause für SV Darmstadt 98 in der Bundesliga. Der Südkorea-Nationale gegen BVB mit 0:1 verloren.

Der 23-jährige Jens Castrop durfte am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga nach langer Verletzungspause endlich wieder von der ersten Minute an auf dem Platz stehen. Der Nationalspieler Südkoreas übernahm die Position auf der linken Außenbahn für den SV Darmstadt 98 in der Partie gegen Borussia Dortmund, welche mit einem ungünstigen 0:1 unterlag.

Castrops Comeback nach Operation

Jens Castrops Rückkehr in die Startelf ist das Ergebnis einer schmerzhaften Pause, die durch eine schwere Schulterverletzung verursacht wurde. Er hatte sich diese Verletzung während des Trainingslagers am Tegernsee zugezogen, was eine operative Behandlung erforderlich machte. Die lange Rekonvaleszenz hat er nun erfolgreich überwunden und bewiesen, dass er wieder die notwendigen Kondition und Technik für den Spitzensport mitbringt.

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Castrop trat dabei die Nachfolge von Lukas Ullrich an. Der 22-jährige Ullrich musste aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs für mehrere Wochen pausieren, wodurch Castrop seine Chance auf einen Startplatz erhielt. Diese Position auf der linken Seite ist im modernen Fußball von hoher strategischer Bedeutung und erfordert schnelle Beine sowie eine präzise Ballverteilung, Fähigkeiten die Castrop bei seinem Einsatz unter Beweis stellte.

Erfahrungen und Einschätzung des Spielers

In einem Interview mit "Fohlen-TV" beschrieb Jens Castrop seine Gefühle nach dem ersten Bundesliga-Einsatz der Saison als extrem positiv. Er betonte, dass er sich auf dem Platz sehr gut gefühlt habe, was nach der langen Abstinenz ein wesentlicher psychischer und physischer Meilenstein ist. Er erwähnte auch die emotionale Verbindung zum Stadion, das Anhören der Mannschaftshymnen und das direkte Erleben des Spiels von Anfang an.

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Castrop analysierte das Spielgeschehen kritisch und merkte an, dass Darmstadt in der ersten Halbzeit sehr viel Energie investierte. Er räumte ein, dass die körperlichen Reserven gegen Ende des Spiels zur Neige gingen, die Beine schwer wurden und die Ausführung ungenauer wurde. Dies nutzte die individuelle Klasse von Borussia Dortmund aus, um das 0:1 zu erzielen. Er kommunizierte proaktiv mit dem Athletik-Trainer, um zu prüfen, wie lange er noch leistungsfähig ist, was seine Professionalität unterstreicht.

Motivation und Blick nach vorn

Trotz der Niederlage zeigte sich Jens Castrop optimistisch bezüglich der weiteren Saisonverläufe des SV Darmstadt 98. Er forderte dazu auf, langsam Punkte zu sammeln und die Freude am Fußball nicht zu verlieren. Castrop verwies darauf, dass der Saisonstart schwierig war, die Mannschaft in den letzten vier Spielen jedoch bereits vier Punkte erringen konnte, was einen positiven Trend signalisiert.

Der Fokus liegt nun auf dem kommenden Freitagsspiel in Bremen. Castrop betonte die Notwendigkeit, das Selbstbewusstsein zu behalten und das Gesicht auf den Platz zu bringen, um langfristig die geforderten Ergebnisse zu erzielen. Er vertraut darauf, dass die Mannschaft durch konsequentes Arbeiten und die Bewahrung der notwendigen Disziplin die Punkte nicht nur sammeln wird, sondern als Einheit wachsen kann.