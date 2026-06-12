Jens Castrop vor WM‑Debüt: Ziele, Motivation und die Chancen Südkoreas

Im BILD‑Interview spricht Gladbacher Jens Castrop über seine persönlichen Ziele für die WM 2026, die Motivation des südkoreanischen Teams und die bevorstehenden Partien gegen Mexiko und Südafrika.

Im Vorfeld der FIFA‑Weltmeisterschaft 2026, die von demnächst in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, hat der 22‑jährige Gladbach er Jens Castrop ein ausgiebiges Interview gegeben.

Der junge Mittelfeldspieler, der sein Debüt bei der Endrunde antritt, sprach über seine persönlichen Ziele und die Ambitionen des südkoreanischen Nationalteams. Für Castrop sei die Teilnahme an seinem ersten internationalen Großturnier ein bedeutender Meilenstein. Er betonte, dass seine Motivation und Vorfreude enorm seien und er vorhabe, seine beste Leistung zu zeigen, während er gleichzeitig den Augenblick genieße.

Das Team wolle mit seinem Stil und seiner Technik beweisen, dass südkoreanischer Fußball zu den Besten der Welt gehöre, und das Land mit Stolz vertreten. In diesem Zusammenhang habe er die Erwartung geäußert, dass die Mannschaft bis weit ins Turnier vordringen wolle, um die globale Fußballgemeinschaft zu beeindrucken. Der Auftakt des südkoreanischen Teams verlief bereits vielversprechend: In einem packenden Spiel gegen Tschechien, das sie mit 2 zu 1 gewannen, gelang es den Asiaten, einen 0 zu 1 Rückstand zu drehen.

Das Ergebnis spiegelte die Topform wider, die Castrop und seine Mitspieler auf dem Spielfeld zeigten. Trotz des Sieges und der überzeugenden Darbietung hatte Castrop selbst keine Einsatzminute hinter sich. In den beiden letzten Vorbereitungsspielen - ein 5 zu 0 Sieg gegen Trinidad und Tobago sowie ein 1 zu 0 gegen El Salvador - war er zwar im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz, weil Nationaltrainer Hong Myung‑bo während des Spiels fünfmal wechselte, ohne den jungen Mittelfeldspieler hereinzuholen.

Castrop zeigte sich jedoch verständnisvoll und betonte, dass er geduldig bleiben werde, um seine Chance zu nutzen. Das nächste große Aufeinandertreffen steht am 19. Juni gegen Mexiko an, wo Castrop die Chance hat, seine WM‑Premiere auf dem Platz zu leben. Ein weiteres Gruppenspiel folgt am 25.

Juni gegen Südafrika, das bereits im Auftaktspiel von Mexiko mit 0 zu 2 geschlagen worden war. Durch den Sieg gegen Tschechien haben Südkorea und Castrop bereits ein Ticket für das Achtelfinale gesichert - ein besonderes Merkmal dieser WM ist, dass die besten acht Gruppendritten aus zwölf Gruppen ebenfalls weiterkommen, was die Bedeutung jedes einzelnen Punktes noch verstärkt. Castrop hofft, dass er nicht nur das Team, sondern auch die eigene Karriere mit einer überzeugenden Leistung auf der internationalen Bühne voranbringen kann.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der junge Gladbacher seine persönlichen Ziele erreichen und gleichzeitig einen bleibenden Eindruck bei den Fans hinterlassen kann. Die Vorfreude auf das bevorstehende Turnier bleibt hoch, und sowohl Spieler als auch Trainer betonen die Bedeutung des Teamgeists und der taktischen Disziplin. Während die südkoreanische Nationalmannschaft weiterhin auf ein starkes Abschneiden hofft, bleibt Castrops persönlicher Wunsch, am Spielfeld aktiv mitzuwirken, ein zentrales Thema im Fokus der Medien. Wird er am 19.

Juni den entscheidenden Schritt wagen und die Chance nutzen, sich in einem der prestigeträchtigsten Fußballereignisse der Geschichte zu etablieren? Die Antwort darauf wird das Publikum in den kommenden Tagen und Wochen begleiten





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