Der diskreditierte U19-Trainer Jens Härtel von Union Berlin darf ab Januar wieder an der Seitenlinie stehen. Zuvor arbeitet er als Scout.

Der 1. FC Union Berlin hat die Rückkehr von Jens Härtel in den Verein bekanntgegeben. Der 57-jährige ehemalige U19-Trainer hatte sich zunächst nach einer Verurteilung durch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes selbstständig zurückgemeldet. Die Berliner Sportvereine haben die Entscheidung getroffen, Härtel nach einer mehrwöchigen Auszeit in eine neue Rolle zu integrieren. Diese Entwicklung markiert einen Wendepunkt in der Behandlung des Vorfalls, der im Herbst für erheblichemediale Aufmerksamkeit sorgte.

Scout-Tätigkeit vor Rückkehr an die Seitenlinie

Die zentrale Information für Fans und die Öffentlichkeit lautet, dass Jens Härtel ab Januar wieder die Position als Trainer der U19-Junioren von Union Berlin übernehmen darf. Vor diesem Zeitpunkt ist er durch das rechtskräftige Urteil des Sportgerichts für eine Dauer von acht Wochen an der Ausübung jeglicher Trainertätigkeit gehindert. Während dieser gesperrten Phase wird Härtel für den Verein als Scout arbeiten. Diese Maßnahme ermöglicht es dem Verein, seine fachliche Expertise weiterhin zu nutzen, ohne gegen die Auflagen des DFB-Sportgerichts zu verstoßen. Die Planung sieht vor, dass er nach Ablauf dieser Sperre im Januar offiziell an die Seitenlinie zurückkehrt.

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Umfang der Sanktion und Auflagen des DFB

Die rechtliche Grundlage für diese Entwicklungen bildet ein Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes. Härtel wurde aufgrund von drei Fällen diskriminierenden und unsportlichen Verhaltens im Trainings- und Spielbetrieb insgesamt mit einer zwölfwöchigen Sperre belegt. Davon wurden vier Wochen für einen Zeitraum von einem Jahr zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil ist nun rechtskräftig und bindend. Zusätzlich wurde Härtel angeordnet, bis April 2027 an einem Konflikt- und Deeskalationstraining teilzunehmen. Dieses Training muss bei der zentralen Anlaufstelle für Gewalt-, Diskriminierungs- und Extremismusfällen oder einer vergleichbaren Institution absolviert werden. Diese Kombination aus Sperre und Auflagen soll sicherstellen, dass sich der ehemalige Trainer mit den Ursachen seines Handelns auseinandersetzt.

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Reaktion der Vereinsführung und eigene Stellungnahme

Lutz Munack, Geschäftsführer Nachwuchs- und Amateurfußball sowie Mitglied des Präsidiums des 1. FC Union Berlin, hat die Position des Vereins klar dargelegt. Er betonte, dass Jens Härtels Umgang mit seinem Fehlverhalten Respekt verdiene. Munack fügte hinzu, dass Einsicht und die Bereitschaft zur persönlichen Arbeit jederzeit gegeben waren. Dieser Ansatz spiegelt sich auch in der öffentlichen Entschuldigung wider, die Härtel an die Mannschaft und das Betreuerteam richtete. In einer Pressemitteilung vom 11. Oktober erklärte Union Berlin, dass Härtel den Trainerberuf zunächst nicht weiter ausüben wolle. Härtel selbst ergänzte, dass er seinen Fehler erkannt habe und seiner Vorbildfunktion im Nachwuchsbereich nicht gerecht geworden sei. Er versicherte jedoch, dass es nie seine Absicht war, jemanden verbal zu verletzen oder zu diskriminieren.

Reflexion und Zukunftsaussichten für den Trainer

Jens Härtel hat die vergangenen Wochen intensiv zur Reflexion und Weiterbildung genutzt. Sein Ziel ist es, sicherzustellen, dass ihm ein ähnlicher Fehler wie im Sommer nicht noch einmal unterläuft. Die Rückkehr in den Kader der Jugendmannschaften wird von einem klaren Rahmen begleitet. Die Sperre von acht Wochen bildet die unmittelbare Hürde, die er durch die Arbeit als Scout überwindet. Ab Januar, wenn die Zeit der Sanktion abgelaufen ist, wird er die Verantwortung für die U19-Junioren von Union Berlin wieder übernehmen. Die Teilnahme an dem vorgeschriebenen Deeskalationstraining bis April 2027 bleibt eine dauerhafte Verpflichtung. Diese Struktur soll gewährleisten, dass die lessons learned nachhaltig in die tägliche Arbeit einfließen und die Werte des Sports gewahrt bleiben.