Jens Härtel beendet seine Sperre und übernimmt ab Januar wieder die U19 von Union Berlin. Der DFB-Sportgericht beschloss die Strafe nach einem Vorfall.

Union Berlin stellt die Arbeit von Jens Härtel wieder sicher. Der 57-Jährige wird ab Januar wieder die U19 der Berliner führen. Nach einer zwölfwöchigen Sperre des DFB-Sportgerichts tritt der Trainer seine Rückkehr an. Die sportliche Führung zeigt sich überzeugt von seiner Eignung.

Diskussion um den Einsatz von Jens Härtel

Die Entscheidung des DFB-Sportgerichts fiel am 12. Oktober. Es verhängte eine Sperre für zwölf Wochen. Acht Wochen mussten sofort verbüßt werden. Die restlichen vier Wochen wurden für ein Jahr auf Bewährung ausgesetzt. Dies ermöglichte eine kontrollierte Rückkehr in den Trainingsbetrieb.

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Union Berlin nutzte die Zeit der Abwesenheit strategisch. Die Geschäftsleitung plante im Voraus, wo Härtel tätig sein kann. Die U19 bleibt das Ziel für den Neustart der Karriere. Die Verantwortung wird ab Januar wieder bei ihm liegen.

Aktionen von Jens Härtel während der Sperre

Jens Härtel nutzte die Zeit zur Reflexion. Er beschloss, sich weiterzubilden. Dies sollte verhindern, dass ein Fehler wie im Sommer erneut passiert. Die Selbstreflexion steht im Vordergrund. Die Weiterbildung soll ihm helfen, besser zu werden.

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Union Berlin prüfte den Einsatz im Scouting. Dies geschah bis zum Ende der Sperre. Die Erfahrung im Talentbereich ist wertvoll. Der Verein nutzt alle Ressourcen, um die Mannschaft zu stärken. Die Weiterbildung findet parallel statt.

Position von Lutz Munack und Union Berlin

Lutz Munack, Geschäftsführer Nachwuchs und Amateurfußball, unterstützt Härtel. Er betonte den Respekt vor dem Umgang mit dem Fehlverhalten. Einsicht war jederzeit gegeben. Die Bereitschaft zur Verbesserung zeigte sich deutlich. Dies stärkt die Position von Härtel im Verein.

Munack äußerte das Vertrauen in die Qualitäten von Jens Härtel. Als Fußballfachmann und Trainer ist er weiterhin überzeugt. Die sportliche Zukunft der U19 sieht gut aus. Die Zusammenarbeit bleibt stabil. Der Fokus liegt auf der Vorbereitung auf die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga.

Planung für die U19 und DFB-Nachwuchsliga

Ab Januar übernimmt Jens Härtel die U19 wieder. Die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga steht bevor. Die Vorbereitung ist intensiv. Die Spieler müssen sich auf das nächste Level einstellen. Die Struktur des Vereins ist klar.

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Die Beobachtung des Derbys am Sonnabend gegen Hertha BSC geschah vom Dach. Neben ihm saß Lutz Munack. Der 3:2-Sieg zeigte die Stärke der Mannschaft. Dies gab Impulse für die Rückkehr. Die Verbindung zur ersten Mannschaft bleibt erhalten. Der Erfolg im Derby war wichtig für die Moral. Jetzt beginnt die Arbeit an der U19 neu. Die Spieler freuen sich auf den Trainer. Die Ambitionen sind hoch. Die Zukunft sieht vielversprechend aus.