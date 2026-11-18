Fortuna Düsseldorf besiegt Duisburg im Niederrhein-Pokal mit 3:0. Trainer Jens Langeneke feiert nach vier Spielen den ersten Erfolg vor über 31.000 Zuschauern.

Fortuna Düsseldorf hat den ersten Sieg unter Trainer Jens Langeneke in seinem vierten Amt als Cheftrainer gefeiert. Das Team bezwang im Niederrhein-Pokal den Stadtrivalen Duisburger mit einem klaren 3:0. Dieses Ergebnis kommt für den Verein und die Fans wie eine Erlösung nach einer sportlich schwierigen Anfangsphase. Langeneke übernahm das Amt, nachdem sein Vorgänger Alexander Ende entlassen worden war, da der MSV zuvor in einem Derbyspiel vor fast 50.000 Fans mit 2:1 verloren hatte.

Erster Erfolg nach zwei Remis und einer Niederlage

Jens Langeneke hatte seit seiner Verpflichtung auf einen positiven Lauf gewartet. Vor diesem Spiel hatte die Bilanz zwei Unentschieden und eine Niederlage ergeben. Das Unbehagen über die Ergebnisse hing wie ein Schatten über dem Verein. Der Sieg gegen Duisburg ist daher nicht nur ein Punktegewinn, sondern vor allem ein psychologischer Durchbruch für den neuen Trainer und seine Mannschaft. Fans und Presse feierten den Wendepunkt als dringend neededes Signal der Besserung.

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Rekordkulisse und umstrittene Schiedsrichterentscheidungen

Das Spiel in der Arena zog ein enormes Publikum an. Über 31.092 Zuschauer kamen zum Duell, was einen neuen Rekord für den Niederrhein-Pokal bedeutet. Trotz gruseligen Wetters blieb das Interesse groß. In der ersten Halbzeit sorgte Schiedsrichter Kristijan Rajkowski für viel Diskussionen. Er ließ zwei ruppige Eingriffe von Duisburger Spielern in den Strafraum gegen Lukas Eixler unerstraft. Dies wurde von vielen Beobachtern als fehlerhafte Leistung gewertet, während Andreas Müller für ein eher harmloses Vergehen die Gelbe Karte sah. Die Partie begann also ausgeglichen, aber kontrovers.

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Filimon Gerezgiher und Eric Hottmann drehen das Spiel

Die Wende erfolgte nach der Pause. Filimon Gerezgiher, ein bekannter Spezialist für Trainer Langeneke, bestimmte das Spielgeschehen maßgeblich. Er zog in den Strafraum ein und legte den Ball perfekt auf Eric Hottmann ab. Hottmann nutzte die Chance aus elf Metern und schoss den Ball in den Winkel, wodurch Fortuna die Führung übernahm. Diese 1:0-Führung zum 60. Spielminute war absolut verdient. Kurz darauf sah der MSV-Kapitän Rasim Bulic nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Dieser Umstand machte den Sieg für Fortuna greifbar nahe, da der Gegner nun zu zehnt spielte.

Traumtreffer sichert endgültigen Triumph im Derby

Der neue Publikums-Liebling Filimon Gerezgiher krönte seine starke Leistung mit einem traumhaften Schlenzer aus siebzehn Metern in der 82. Minute. Dieses Tor legte das 2:0 nach und ließ Fortuna und Langeneke endgültig jubeln. Die Atmosphäre in der Arena kippte komplett zugunsten der Hausherren. In der 88. Minute erhöhte Hamza Anhari, der gerade eine Minute auf dem Platz stand, das Ergebnis noch auf 3:0. Damit war der erste Sieg unter Langeneke perfekt und die Freude im Stadion war groß.