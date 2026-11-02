Jens Langeneke setzt auf Filimon Gerezgiher bei Fortuna Düsseldorf

Trainer Jens Langeneke vertraut nach der 0:0-Partie gegen Meppen voll auf Filimon Gerezgiher. Der Nationalspieler überzeugt durch Dribblings und Technik.

Fortuna Düsseldorf hat nach dem Unentschieden gegen den SV Meppen eine wichtige Erkenntnis gewonnen: Trainer Jens Langeneke wird voll auf den 26-jährigen Filimon Gerezgiher setzen. Nachdem die Anhänger vor dem Spiel gegen die Emsländer noch unsicher den Namen des äritreischen Nationalspielers riefen, hat sich dieser in den kommenden Wochen definitiv in ihren Gedanken festgesetzt. Trotz des enttäuschenden 0:0-Ergebnisses war Gerezgiher der absolute Spaß-Faktor in der Partie.

Gerezgiher dominiert auf dem Platz

Der Flügelflitzer dominierte die gesamte Spielzeit dank seiner Dribblings, auch wenn nicht alles aufging. Er überzeugte durch technisches Geschick und gutes Tempo, obwohl er noch nicht voll im Rhythmus ist. Sein Debüt als Joker gegen Rostock unter Langeneke war ein erster Schritt nach der Ausgrenzung durch Vorgänger Alexander Ende, der ihn in der Raute ohne offensive Außen ignorierte. Jetzt zeigt Gerezgiher, dass dies ein Fehler war.

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Langeneke lobt offensives Eins-gegen-eins

Der neue Coach verliebte sich auf den ersten Blick in die Qualitäten von Gerezgiher, auch Filimon genannt. Nach zwei Trainingseinheiten war für ihn klar, dass der Spieler auf den Platz gehört. Er bringt ein starkes offensives Eins-gegen-eins mit, einen starken linken Fuß und gute Standards. Eine Freistoßflanke kurz vor Schluss unterstrich diese Fähigkeiten eindrucksvoll. Langeneke plant, auch am Samstag in Ingolstadt und darüber hinaus auf ihn zu setzen.

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Kritik an vorheriger Kaderpolitik

Es ist erstaunlich, dass Gerezgiher unter Alexander Ende keine Chance bekam und sogar in drei von sieben Spielen nicht im Kader stand. Der Ex-Elversberger, der im Sommer ablösefrei kam, steht stellvertretend für den deutlich attraktiveren Fußball, den Fortuna gegen Meppen zeigte. Die Fans haben mit ihm endlich wieder einen Spektakel-Spieler, der die Begeisterung im Stadion zurückbringt.

Ausblick auf das Spiel in Ingolstadt

Auch wenn der erste Sieg unter Langeneke noch ausbleibt, deutet alles darauf hin, dass Gerezgiher seine Rolle weiter untermauern wird. Seine Fähigkeiten im Ballsicherungsspiel und in der Zweikampfführung machen ihn zu einem wertvollen Bestandteil der neuen Strategie. Die Fans werden nun gespannt verfolgen, wie sich der Nationalspieler Eritreas weiterentwickelt und ob er zum Schlüsselfaktor in der Rückrunde wird. Die Atmosphäre im Stadion ist bereits jetzt durch seine Leistungen positiv beeinflusst.