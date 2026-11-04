Jens Langeneke und Filimon Gerezgiher: Fortuna Ingolstadt findet zur Win-Win-Kombination

Trainer Jens Langeneke integriert Stammspieler Filimon Gerezgiher erfolgreich in Fortuna Ingolstadt. Nach der Entlassung von Alexander Ende zeigt der Außenstürmer nun Leistung unter der neuen Führung.

Trainer Jens Langeneke hat die Taktik gefunden, um Filimon Gerezgiher wieder zu vollem Einsatz zu bringen. Der 26-jährige Außenstürmer, dessen Vertrag bis 2028 läuft, war zuvor unter seinem Vorgänger nicht mehr gefragt. Langeneke sieht in dem Talent eine entscheidende Verstärkung für Fortuna Ingolstadt und hat Gerezgiher schnell in seine Pläne integriert.

Taktikwechsel bringt Gerezgiher zurück

Filimon Gerezgiher stand zuvor unter dem ehemaligen Trainer Alexander Ende im Schatten. Der 47-jährige Ex-Coach hatte den 49-jährigen Nachfolger Jens Langeneke schnell abgewählt und setzte auf andere Außenstürmer. Gerezgiher, auch unter seinem Spitznamen Fili bekannt, sah sich plötzlich ohne Perspektive. Der Kontrakt bestand weiter, aber die Spielzeit blieb aus. Langeneke hat diese Situation erkannt und gezielt gegengesteuert, um den Stürmer wieder fit zu machen.

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Die Umstellung im Kader sorgte für einen spürbaren Wechsel in der Offensive. Gerezgiher nutzte die neue Chance, um seine Form zurückzugewinnen. Er zeigte sich dankbar für das Vertrauen seines neuen Chefs. In seinen Worten ist die alte Ära unter Alexander Ende für ihn abgeschlossen. Er habe die Zeit hinter sich gelassen und konzentriere sich nun vollständig auf die Aufgaben bei Fortuna Ingolstadt.

Spielergespräche schaffen Vertrauen

Der Durchbruch kam für Gerezgiher gegen Meppen. Das Spiel endete 0:0, aber für den Außenstürmer war es ein wichtiger Meilenstein. Zuvor hatte er bereits beim 1:1 in Rostock eingewechselt und sein Ligadebüt gegeben. Jens Langeneke legte dabei großen Wert auf die persönliche Betreuung der Spieler. Er sprach vor dem Match mit Gerezgiher und versicherte ihm, dass er dessen Spielweise schätzt.

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Solche Gespräche wirken sich direkt auf die Leistung aus. Gerezgiher betonte, dass es ihm leichter falle zu spielen, wenn der Trainer auf ihn setzt. Diese psychologische Unterstützung scheint der Schlüssel zu sein. Langeneke weiß offenbar, wie er Spieler mitnimmt und motiviert. Die Kommunikation im Team steht im Fokus der neuen Trainingsmethoden.

Offensivstärke zeigt sich deutlich

Auch wenn das Debüt im Startaufstellung torlos blieb, steigerte sich die Angriffsstärke von Fortuna. Die Mannschaft erspielte sich in dieser Saison noch nie so viele klare Chancen. Gerezgiher trug maßgeblich dazu bei. Sein Einsatz auf der Außenbahn öffnete Räume für die Kollegen. Seine Bemühungen zeigen auch im Training. Oft bleibt er nach der Einheit auf dem Platz, um Abschlüsse zu üben.

Diese Hingabe zahlt sich nun aus. Die Tormöglichkeiten haben deutlich zugenommen. Die Defensive war gegen Meppen solide, doch die Offensive braucht nun die entscheidende Effizienz. Gerezgiher sieht sich auf dem richtigen Weg. Die Basis für mehr Erfolg ist gelegt. Die Chemie im Kader stimmt.

Ausblick auf das nächste Spiel

Der nächste Test steht am Samstag um 14 Uhr an. Fortuna Ingolstadt reist zum Gastgeber. Der Live-Stream ist über MagentaSport verfügbar. Gerezgiher ist sich bewusst, dass der Gegner stark ist. Die Mannschaft aus der Heimat hatte in den letzten vier Spielen bereits zehn Punkte geholt. Sie befindet sich in einer positiven Laufbahn.

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Gerezgiher geht mit dem richtigen Mindset in die Partie. Er rechnet damit, dass der Gegner alles gibt. Kein Gegner schenkt Fortuna etwas ein. Im Gegenteil, gegen die Mannschaft aus Bayern will man immer gewinnen. Das macht das Spiel schwer, aber auch spannend. Gerezgiher hofft auf den ersten Sieg für Langeneke und sich.

Der Neuzugang brennt für den Verein. Er ist froh, bei Fortuna Ingolstadt zu sein. Die Motivation ist hoch. Die Zusammenarbeit mit Jens Langeneke funktioniert. Die Mannschaft will den dritten Punkt mit nach Hause nehmen. Die Vorbereitungen laufen gut. Die Chancen auf einen Erfolg stehen gut.