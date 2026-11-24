Trainer Jens Langeneke kritisiert seine Spieler scharf für überzogene Reaktionen auf Schiedsrichter-Entscheidungen, obwohl Statistiken Benachteiligungen belegen.

Der Trainer von Fortuna Düsseldorf, Jens Langeneke, hat eine klare und unmissverständliche Botschaft an seine Mannschaft gerichtet. Er verlangt einen professionelleren Umgang mit fragwürdigen Entscheidungen des Schiedsrichters, nachdem seine Spieler in der jüngeren Vergangenheit immer wieder heftig reagiert haben. Diese Forderung entstand im direkten Anschluss an den 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken, bei dem sich die Frustausbrüche innerhalb der Mannschaft zunahmen. Langeneke stellte damit klar, dass das ständige Klagen über Unentschieden und Fehlentscheidungen nicht länger toleriert wird, obwohl der Verein aktuell an der Wende hin zu besseren Resultaten arbeitet.

Kritik am Verhalten von Eric Hottmann

In der Schlussszene des Spiels gegen Sozialhof Großaspach geriet der 26-jährige Eric Hottmann ins Visier des Trainers. Der Stürmer reklamierte minutenlang ein Foulspiel und verweigerte daraufhin die weitere Mitarbeit, während der Gegner bereits einen Konter auf das Tor ansetzte. Langeneke beschimpfte Hottmann hinterher heftig, da dieser etwa zehn bis fünfzehn Sekunden lang stand, obwohl der Ball im Spiel war und das Spielgeschehen sich gegen die eigene Mannschaft richtete. Der Trainer betonte, dass die Emotionen in diesem Moment die Oberhand gewonnen hatten, die Reaktion aber absolut gerechtfertigt sei.

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Statistische Fakten zu Schiedsrichter-Bias

Trotz der schärferen Töne des Trainers gibt es einen faktischen Hintergrund, der das Unbehagen der Spieler erklärt. Das Portal liga3-online.de hat die Spielzüge der letzten 14 Partien analysiert und kam zu dem Ergebnis, dass Fortuna Düsseldorf sechsmal von Fehlentscheidungen betroffen war, die das Ergebnis negativ beeinflussten. Lediglich einmal profitierte die Mannschaft von einer solchen Situation. Damit ist der Absteiger fünfmal häufiger benachteiligt worden als bevorzugt. Nur Rostock lag mit sechs benachteiligenden Entscheidungen ähnlich schlecht.

Verpasste Möglichkeiten im Saisonverlauf

Zu den entscheidenden Momenten zählte beispielsweise der Auftakt in Mannheim, bei dem beim Stand von 0:0 keine Platzverweisung gegen den Gegner verhängt wurde, was das Endresultat von 3:1 für die Gastmannschaft begünstigte. Diese Fälle zeigen, dass die Kritik der Spieler an der Referee-Qualität nicht komplett unbegründet ist. Langeneke räumte ein, dass es Emotionen seien, aber er forderte die Profis auf, diese Kontrolle zurückzugewinnen. Ein ständiges Klagen helfe der Mannschaft nicht, sich mental von der Krise zu lösen, die nach dem Abstieg entstanden ist.

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Ausblick auf die nächsten Spiele

Fortuna Düsseldorf hat in den letzten Spielen bereits zwei 3:1-Siege erzielt, darunter im Niederrheinpokal gegen Duisburg und in der Liga gegen Sozialhof Großaspach. Doch die interne Dynamik bleibt angespannt. Langeneke wird seine Spieler weiter im Blick behalten und keine weiteren Szenen tolerieren, in denen Spieler die Aufmerksamkeit von ihren Aufgaben ablenken. Die Mannschaft muss lernen, mit den Unwägbarkeiten des Schiedsrichter-Sports umzugehen, ohne die eigene Konzentration zu verlieren.

Die Situation bleibt heikel, da das Selbstvertrauen nach dem Abstieg noch fragile Elemente aufweist. Jeder Punkt ist wichtig für die Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse. Ein disziplinierteres Verhalten unter dem Strich könnte den entscheidenden Unterschied ausmachen. Langeneke hat den Ton vorgegeben. Jetzt ist die Umsetzung an der Mannschaft. Die nächsten Spiele werden zeigen, ob die Botschaft angekommen ist oder ob die Frustration wieder in falsche Reaktionen mündet.