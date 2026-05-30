Jens Lehmann über Champions-League-Finale: Arsenal hat psychologischen Vorteil

Der ehemalige Nationaltorwart Jens Lehmann analysiert das bevorstehende Champions-League-Finale zwischen Arsenal und Paris Saint-Germain. Dabei blickt er auf seine eigene Finalerfahrung vor 20 Jahren, vergleicht die Spielweisen der verschiedenen Arsenal-Ära und bewertet die Chancenverteilung. Zudem äußert er sich zur Lage der deutschen Nationalmannschaft und zur Torwartdiskussion.

Jens Lehmann , ehemaliger deutscher Nationaltorwart mit 61 Länderspielen, blickt mit großer Vorfreude auf das Champions-League- Finale seines Ex-Vereins Arsenal gegen Paris Saint-Germain in Budapest. Lehmann, der vor 20 Jahren mit Arsenal das Finale gegen Barcelona verlor und dabei nach 18 Minuten wegen eines Fouls an Samuel Eto'o die Rote Karte sah, wird als Gast anwesend sein.

Er reflektiert über dieses prägende Erlebnis, das er 'mit in sein Grab nehmen' würde, und analysiert die Finalchancen. Arsenal kommt als englischer Meister nach 22 Jahren und mit psychologischem Vorteil in das Spiel, während Paris als Titelverteidiger antritt. Lehmann vergleicht den aktuellen Arsenal-Stil unter Mikel Arteta, der von Pep Guardiolas Philosophie beeinflusst ist, mit dem Hochgeschwindigkeitsfußball unter Arsène Wenger. Er spricht über Schlüsselspieler wie Kai Havertz, dessen forme但他 auch verletzungsbedingte Rhythmusprobleme anspricht.

Im deutschen Nationalteam sieht Lehmann Defizite, insbesondere das Fehlen eines zentralen Weltklasse-Stürmers und mangelnde Spielintelligenz. Zur Torwartfrage bezieht er sich auf Oliver Baumann, der im Vergleich zu Manuel Neuer weniger internationale Erfahrung hat, was für Neuer spricht. Lehmanns Einschätzung: Arsenal hat eine 60:40-Chance, wobei die starke Defensive und der psychologische Vorteil den Ausschlag geben könnten. Das Spiel wird vermutlich defensiv geprägt sein, aber nicht so torreich wie das Halbfinale zwischen PSG und Bayern.

Für die deutsche Nationalmannschaft sieht er trotz des individuellen Ausfalls von Neuer bei Turnieren strukturelle Probleme, die nicht durch einen einzelnen Spieler gelöst werden können





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