Jens Spahn im BILD-Interview: Union will Aufschwung-Schwur der Koalition bis zur Sommerpause

CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn spricht im BILD-Interview über die Zusammenarbeit in der Koalition, geplante Reformen und seine politischen Ziele. Er fordert ein gemeinsames Bekenntnis zum Aufschwung und setzt auf Flexibilität in der Arbeitszeitpolitik. Zudem äußert er sich zur Masken-Affäre und zur Strafverschärfung bei Beleidigungen von Politikern.

Jens Spahn (46, CDU) ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages und war von März 2018 bis Dezember 2021 Bundesminister für Gesundheit. Seit Mai 2025 fungiert er als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und gilt als einer der engsten Verbündeten von Bundeskanzler Friedrich Merz .

In dieser Rolle soll er dem Kanzler den Rücken freihalten und die Fraktion disziplinieren. Spahn war kürzlich im Bundeskanzleramt anwesend, als die Spitzen von Koalition, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften über das Vorhaben 'Deutschland wieder auf Kurs bringen' berieten. Der Gipfel endete ohne konkrete Beschlüsse, die Verhandlungen sollen jedoch bis zur Sommerpause fortgesetzt werden. Im Interview mit der BILD-Zeitung erläutert Spahn die weiteren Pläne und bezieht Stellung zu aktuellen politischen Fragen.

Auf die Frage, ob die Koalition noch handlungsfähig sei, da die SPD bei wichtigen Gesetzesvorhaben wie dem Infrastrukturgesetz und der Wahlrechtsreform bremse, betont Spahn die Bedeutung des Wahlrechts. Er erklärt, dass jeder direkt gewählte Abgeordnete auch im Bundestag vertreten sein müsse, und bekräftigt, dass die Union so lange verhandeln werde, bis Entscheidungen getroffen seien. Sein Ziel sei ein gemeinsamer 'Aufschwung-Schwur' der Koalition, bei dem Wachstum Priorität erhalte. Bis zur sitzungsfreien Zeit müsse man zu Ergebnissen kommen.

Spahn schließt Spekulationen über einen möglichen Führungswechsel in der Union zurück. Er charakterisiert Bundeskanzler Merz als keinen 'Kuschelkanzler', sondern als einen, der sage, was er denke, anpacke und das Richtige wolle. Auf die Frage, ob er eigene Kanzlerambitionen habe, antwortet Spahn, er habe keine und schließe sie daher aus. Sein Fokus liege auf seiner Aufgabe als Fraktionsvorsitzender, die er als 'echt schöne Aufgabe' beschreibt.

Spahn äußert sich besorgt über die öffentliche Stimmung, die von Frust und Enttäuschung geprägt sei. Die Krisen der vergangenen Jahre - Pandemie und Kriege - hätten das Land erschöpft. Jetzt müsse man durch Debatten und vor allem durch Entscheidungen wieder Schwung erzeugen. Er verweist auf den Reform-Gipfel im Kanzleramt und argumentiert, dass Flexibilität bei der Wochenarbeitszeit sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern nutzen könne, ohne den Arbeitsschutz zu underminieren.

Hierbei vertraut er auf die Unterstützung der SPD, obwohl auch der Union einige Punkte schwerfielen, wie etwa die Rente. Ein weiteres Thema ist die Vernichtung von Millionen abgelaufener Masken aus Spahns Amtszeit als Gesundheitsminister. Dutzende Unternehmen klagen auf Schadenersatz. Spahn rechtfertigt die damaligen Entscheidungen mit der akuten Krisensituation, in der schnelle Beschaffungen notwendig waren und 'Geld keine Rolle' gespielt habe.

Im Nachhinein würde manches anders entschieden, doch sei alles gesagt. Schließlich geht Spahn auf Paragraph 188 des Strafgesetzbuches ein, der Beleidigungen von Politikern strenger ahndet. Er will den Paragraphen überarbeiten, um den Eindruck eines 'Sonderrechts' für Politiker zu vermeiden, während gleichzeitig der Schutz vor Hass und Hetze gewahrt bleibe. Er betont, dass er persönlich viel ertragen könne, aber Grenzen existierten.

Auf eine lockere Frage zu seiner Krawatte mit Tier-Motiv reagiert er mit Humor und bedauert, dass im Bundestag heute zu oft auf Krawatten verzichtet werde.





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