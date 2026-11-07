Jenseits der Spree Staffel 6: Neuer Kommissar Wortmann und Aybi Eras Pause

in der sechsten Staffel von Jenseits der Spree üBernimmt Leonard Scheicher als Benjamin Wortmann die Rolle des neuen Kommissars, während Aybi Era für Wake Up pausiert. Mavi Neumann ist beim BKA fortgebildet und kehrt anschließend zurück. Friederike Hanke stärkt ihre Position im Crew.

Neue Dynamik im Ermittlerteam der seChsten Staffel

Die Geschichte hinter der Abwesenheit und die Rückkehr

Die nicht anwesende Mavi Neumann wird in der Handlung damit begründet,dass sie sich in Wiesbaden in einem Spezial-Workshop des Bundeskriminalamts fortbildet, um Fähigkeiten in der Verhandlungsführung bei Geiselnahmen zu schulen. Diese Maßnahme dauert mehrere Wochen, was im Plot der Serie zu einer Lücke im Kommissariat führt. In der Realität drehte Aybi Era parallel zur sechsten Staffel der Krimiserie die sechsteilige ZDF-Serie Wake Up. Dort übernimmt sie die Rolle der Nanobot-Forscherin Hevi Abdel,die an einer innovativen Therapie gegen Angststörungen arbeitet. Diese Produktion war bereits vor Drehbeginn der neuen Jenseits der Spree-Staffel angekündigt, was die zeitweise Abwesenheit der Schauspielerin im Berliner Setting erklärrt. Trotz dieser Pause ist eine langfristige Kontinuität gesichert, da Aybi Era nicht nur in der aktuellen, sondern genauso bereits in der siebten Staffel der Serie mitwirken wird.

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Der unerfahrene Nachfolger und seine besonderen Merkmale

Benjamin Wortmann tritt als direkte Vertretung für Neumann auf, bringt indes eine ganz eigene, humorvolle und herausfordernde Komponente ins Team ein. Er ist jung,übermotiviert und weist trotz seiner Position als Kommissar beträchtliche Unerfahrenheit auf. Ein besonderes Merkmal seiner Figur ist, dass er weder Blut noch Leichen sehen kann, was für einen Polizisten in einer Mordkommission eine kaum zu unterschätzende Hürde darstellt. Diese Schwäche steht im Kontrast zur professionellen Härte, die vom Veteranen Robert Heffler erwartet wird. Leonard Scheicher ist den Zuschauern aus der Sky-Serie Das Boot bekannt, wo er den Funker Frank Strasser spielte. seine Darstellung eines unsicheren, aber willigen Newcomers, der versucht, seine Ängste vor seinem erfahrenen Kollegen zu verbergen, sorgt für eine neue Interaktionsdynamik. In einer der ersten Folgen wird angedeutet, dass eine schockierende Konfrontation in der Pathologie möglicherweise notwendig sein könnte, um seine Grenzen zu überwinden.

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Erweiterung der Ermittlungsstruktur und neue Handlungsfelder

Neben dem Wechsel an der Seite von Heffler erfährt genauso die Unterstützungsstruktur im Kommissariat eine Aufwertung. Die Figur der Friederike Hanke, gespielt von Philippa Jarke, die bereits seit der fünften Staffel zur Besetzung gehört, übernimmt in der sechsten Staffel erweiterte Aufgaben. Sie integriert sich schnell in die Ermittlungen und übernimmt erste Fahndungsaufgaben, was ihr eine zentraleere Rolle im Workflow der Hauptermittler sichert. ob diese Position langfristig Bestand haben wird, bleibt abzuwarten, doch sie bringt neue Energie in die Arbeitsweise des Teams. Parallel dazu stehen die Ermittler vor komplexen Fällen, darunter der Mord an einem Stadion-Wachmann und das mysteriöse Ableben einer Frau am Spreeufer. Ein weiterer Fall spielt sich in einer noblen Kinderwunschklinik in Köpenick ab, wo der Gynäkologe Volker Lobe durch sein eigenes Auto getötet wird und der Schwiegersohn ein Geständnis ablegt, das von Heffler jedoch mächtig bezweifelt wird. Diese vielfältigen Fälle testen die Anpassungsfähigkeit des neu zusammengesetzten Teams, während die Zuschauer auf die Rückkehr von Aybi Era in der sechsten Episode am 20. November gespannt sind.