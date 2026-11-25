Nvidia-Chef Jensen Huang hat Fehler eingeräumt und Therapie begonnen. Gleichzeitig bekräftigte er seinen Posten und den Verzicht auf eine Nachfolgeplanung trotz Kontroversen.

Nvidia -Chef Jensen Huang hat sich am Dienstag öffentlich bei der Belegschaft seines Unternehmens entschuldigt. Der Vorfall fand während einer einstündigen Betriebsversammlung im kalifornischen Santa Clara statt, wie die Auswertung eines Livestreams der Veranstaltung durch die " New York Times" ergab. Huang räumte dabei ein, dass er einige schreckliche Fehler gemacht habe.

Einsicht in Fehlverhalten und Therapiebeginn

Während der Versammlung teilte Huang mit, dass er sich derzeit in Behandlung befindet. "Ich gehe jeden Tag für eineinhalb Stunden zur Therapie. Und das hilft mir sehr", wurde er von "Wired" zitiert. Er betonte, dass sein Verstoß gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens, an dessen Erstellung er selbst mitgewirkt hatte, nicht akzeptabel sei. Die Entschuldigung erfolgte im Kontext eines Skandals, der Mitte November zu seinem vorübergehenden Rücktritt geführt hatte.

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Ablehnung einer Nachfolgeplanung durch Huang

Huang wies zudem Vermutungen zurück, dass er einen designierten Nachfolger für seinen Posten als Vorstandsvorsitzender suche. Laut Medienberichten bekräftigte er, dass er den Chip-Konzern ohne Nachfolgeplanung führen wolle. Er erklärte dem Sender "CNBC" zufolge, dass Nvidia ein Team aufgebaut habe, das im Gegensatz zu anderen Unternehmen keine Nachfolgeplanung brauche, da man mit einem einzigartigen Geschäftsmodell agiere. Bei der ungewöhnlichen Führungsstruktur von Nvidia berichten Dutzende Top-Manager direkt an Huang.

Begründung für die einzigartige Unternehmensstruktur

"Es gibt einen Grund, warum wir keine Nachfolgeplanung haben", sagte Huang dem Magazin "Wired" zufolge bei seinem Auftritt vor den Mitarbeitern am Dienstag. Er fügte hinzu, dass es nicht daran liege, dass der Begriff der Nachfolgeplanung dem Unternehmen unbekannt sei. Huang betonte zudem, dass er der am längsten amtierende Tech-Konzernchef in der Geschichte sei. Diese Struktur mache es schwieriger, ihn auf dem Chefposten zu ersetzen, da die Verantwortung stark zentralisiert ist.

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Politische Kontroverse und Aktienmarkt-Reaktionen

Huang musste Mitte November von seinem Chefposten zurücktreten, nachdem außereheliche Affären bekanntgeworden waren. Eine dieser Affären betraf eine mutmaßliche chinesische Spionin. Auf Drängen von US-Präsident Donald Trump wurde Huang am Montag jedoch wieder in sein Amt eingesetzt. Trump wird neben der Einmischung in Unternehmensentscheidungen vorgeworfen, selbst massiv von den jüngsten Kursgewinnen bei Nvidia profitiert zu haben. Nach der Mitteilung zur Rückkehr Huangs stieg der Aktienkurs des Chipentwicklers am Montag um mehr als 30 Prozent.

Aktuelle Marktentwicklung und politische Beziehungen

Am Dienstag drehte die Nvidia-Aktie dann wieder ins Minus. An der Wall Street verlor sie zeitweise mehr als sieben Prozent, auch der Technologieindex Nasdaq gab nach. Der US-Präsident ist ein wichtiger Nvidia-Aktionär. Aus seiner jüngsten Erklärung gegenüber der US-Ethikbehörde geht hervor, dass dieser zum 30. September bis zu 370.000 Nvidia-Aktien hielt. Huang berät Trump zudem informell bei Künstlicher Intelligenz, die der Präsident als "Superintelligenz" bezeichnet. Die Situation bleibt weiterhin von politischer und wirtschaftlicher Spannung geprägt.