Jensen Huangs Wiederkehr bei Nvidia verdeutlicht, wie weit die regelbasierte Wirtschaftsordnung erodiert ist. Für Investoren sollte das ein tiefrotes Alarmsignal sein.

Jensen Huangs Wiederkehr bei Nvidia verdeutlicht, wie weit die regelbasierte Wirtschaftsordnung erodiert ist. Für Investoren sollte das ein tiefrotes Alarmsignal sein. Die Lederjacke ist zurück: Der Verwaltungsrat hat Jensen Huang wieder als Nvidia-Chef eingesetzt.

Die Wall Street mag Jensen Huangs Rückkehr feiern, jedem langfristig denkenden Beobachter muss sie aber zum tiefroten Alarmsignal gereichen. Denn die Saga um den Nvidia-CEO ist nicht nur ein Lehrstück über katastrophale Governance. Sie zeigt auch die destabilisierenden Effekte einer Politik, in deren Zuge sich Washington nicht als Standardsetzer für die Wirtschaft, sondern als Interessenorgan der US-Konzerne versteht. Die Wiederkehr des Totgesagten sollte in einer geordnet funktionierenden Welt überhaupt nicht möglich sein.

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Der Nvidia-Gründer stolperte nicht nur über mutmaßliche Affären mit Mitarbeiterinnen – viel schwerer wiegen seine außerehelichen Fehltritte mit einer Managerin des in Singapur ansässigen Cloud-Anbieters Megaspeed. Diese steht weiterhin im Verdacht, Chips nach China geschleust und für Peking spioniert zu haben. Die Folge waren eine Werterosion bei Nvidia und Untersuchungen durch den Kongress und die Börsenaufsicht SEC. Doch am Montag ist all das weggewischt, die Nvidia-Aktie explodiert.

Chairman Harvey C. Jones, der Rufen nach der Rückkehr des Firmengründers zuletzt Absagen erteilt hatte, ließ wissen, der Verwaltungsrat habe „Input“ der US-Regierung erhalten. Auf dieser Basis seien die Direktoren „zuversichtlich“, dass Huangs Wiedereinsetzung keine Gefahr für die nationale Sicherheit bedeute. Doch der von Anfang an blasse Jones besitzt nicht einmal mehr genug Autorität, um die Klassensprecherwahl der 4b zu beaufsichtigen.

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„Zuversichtlich“, dass Nvidia-Direktoren Governance-Standards oder die Risikokontrolle hochhalten, sollte niemand sein. Vielmehr wird der gefährliche Wiedergänger an der Konzernspitze seinen Einfluss auf Donald Trump nutzen, um die KI-Entwicklung ungehemmter denn je anzupeitschen. Die US-Regierung unterstreicht mit ihrem Eingriff bei Nvidia indes, dass politische Verantwortung für sie keine Rolle spielt und die nationale Sicherheit nur ein Vorwand zur Rechtfertigung übergriffiger Handelsmaßnahmen ist. Für Washington zählen nur persönliche Seilschaften und die kurzfristige Performance des S&P 500.

Auf diese Grundlage lässt sich aber keine regelbasierte Wirtschaftsordnung stellen. Deren Zusammenbruch wird langfristig auch Aktienmarkt-Investoren schmerzlich treffen. Bei den Parlamentswahlen am Sonntag deutet sich ein Regierungswechsel an. Konservative und Rechte wollen Steuern senken und Investoren locken, doch der Spielraum dafür wird angesichts der Lage an den Anleihemärkten zunehmend enger.

Mit der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang nimmt das Auf und Ab an den Aktienmärkten seine nächste Volte. Dass der Dax wenig techlastig ist, könnte sich mittelfristig aber noch als Vorteil erweisen. Bayer-Chef Bill Anderson kann befreit aufatmen. Ein Gericht in Missouri hat den im Februar ausgehandelten Vergleich final genehmigt.

Das setzt der Klagewelle in den USA ein Ende. Die USA, China und Russland wollen mit ihrem Bekenntnis auf der Apec-Konferenz die Energiemärkte stützen. Opec war gestern. Der entscheidende Stabilisator sitzt in Peking und agiert auf der Nachfrageseite.

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