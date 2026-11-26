Der Kurssprung vom Montag ist schon wieder verpufft: Die US-Märkte gerieten zunächst wieder deutlich unter Druck, der DAX hielt sich besser. Warum verkaufen Anleger trotz der Rückkehr von Jensen Huang bei Nvidia wieder? Dazu meine Eindrücke vom EigenKapitalForum in Frankfurt: Welche Unternehmen fand ich am...

Tracker Open End Anthropic Index auf Anthropic Index -Tracker Open End Bitcoin BTC/USD auf BTC/USD -Tracker Open End Ethereum ETH/USD auf ETH/USD -Tracker Open End Internet Computer ICP/USD auf ICP/USD -liefert starke Quartalszahlen und hebt den Ausblick an, doch die Aktie fällt.

Was sagt das über die Stimmung bei KI-Werten aus?notiert nach dem Börsengang unter dem Ausgabepreis: Ist das ungewöhnlich, und was bedeutet es für KI-Anleger? Dazu Trumps neue Zolldrohungen und diedie Marke von 58.000 US-Dollar verteidigen, und was passiert, wenn nicht?

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Außerdem: Warum es am Freitag kein Video gibt und wie es nächste Woche weitergeht. ⚠️ Risiken: 7 von 10 Kleinanlegern verlieren beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Hebelprodukte: Knock-out und Totalverlust möglich. Emittentenrisiko .