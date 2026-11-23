Nvidia setzt Jensen Huang einstimmig als Präsident und CEO ein. Die Aktie steigt um über 30 Prozent. Wall Street feiert das Ende der Unsicherheit.

Die Technologiebranche erlebt eine dramatische Wende, als Jensen Huang als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats von Nvidia wieder ins Amt zurückkehrt. Diese entscheidende Neubesetzung fand nur weniger als zwei Wochen nach seinem überraschenden Rücktritt statt und stößt auf einstimmige Unterstützung durch den Aufsichtsrat. Der Markt reagiert unverzüglich auf die Nachricht, da die Unsicherheit über die zukünftige Führung des KI-Pioniers damit offiziell beendet ist.

Die Finanzmärkte zeigten sich begeistert von der Entwicklung, als die Nvidia-Aktie am Montag zeitweise um mehr als 30 Prozent anstieg. Der Kurs kletterte von 125,53 Dollar am Freitag kurzzeitig auf knapp 170 Dollar, wodurch innerhalb weniger Stunden Hunderte Milliarden Dollar an Börsenwert wiederhergestellt wurden. Dieser Anstieg symbolisiert eine massive Rückkehr der Investorennachfrage und das Ende der aktuellen Marktpanik.

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Auswirkungen auf den US-Index und die Anleger

Nvidia treibt die gesamte Wall Street mit sich, wobei der technologielastige Nasdaq zeitweise rund 6,5 Prozent im Plus lag. Auch der breite S&P 500 verzeichnete einen deutlichen Anstieg von rund 4,6 Prozent an diesem Tag. Diese Bewegungen stellen einen spektakulären Befreiungsschlag nach dem brutalen Tech-Ausverkauf der vergangenen Woche dar, der viele Technologiewerte stark unter Druck gesetzt hatte.

Es ist ein ungewöhnliches Bild, dass sich diese positive Stimmung sogar auf die sogenannten Krisenmetalle übertrug, während Risiko-Aktien und Edelmetalle gleichermaßen gefragt waren. Gold- und Silber-Futures legten am Montag ebenfalls zu, was auf eine komplexe Marktstimmung hindeutet. Trotz dieses starken Comebacks liegt der Aktienwert von Nvidia jedoch immer noch rund 25 Prozent unter dem Allzeithoch von Anfang Oktober.

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Hintergründe der Kontroverse und politische Unterstützung

Jensen Huang hatte sich am 12. November zurückgezogen, nachdem Enthüllungen über außereheliche Beziehungen an die Öffentlichkeit gedrungen waren. Zusätzlich standen in diesem Zusammenhang brisante Fragen zu möglichen Verbindungen einer Frau zu chinesischen Geheimdienstkreisen im Raum. Peking weist entsprechende Spionagevorwürfe gegen die beteiligte Person klar zurück und bestreitet jegliche Verwicklung.

Die politische Dimension dieser Entscheidung zeigte sich deutlich, als US-Präsident Donald Trump sich öffentlich für eine Rückkehr Huangs starkmachte. Noch am Sonntag vor der offiziellen Ankündigung schrieb der US-Präsident auf seiner sozialen Plattform, dass eine Wiedereinstellung das Beste für Nvidia und die USA wäre. Nach der finalen Entscheidung des Aufsichtsrats jubelte die politische Unterstützung weiter.

Sicherheitsprüfung und Zukunftsaussichten von Nvidia

Nvidia erklärte in einer offiziellen Mitteilung, dass das Unternehmen vor der Rückkehr auch hochrangige Vertreter der US-Regierung konsultiert habe. Das Ergebnis dieser intensiven Prüfung war eindeutig: Das Technologieunternehmen sieht durch die Wiedereinsetzung von Jensen Huang kein nationales Sicherheitsrisiko. Diese Klarstellung ist entscheidend für die weitere Geschäftstätigkeit in sensiblen Technologiefeldern.

Auch die wichtigen Indizes wie der Nasdaq oder der Dow Jones liegen trotz des aktuellen Comebacks deutlich unter ihren jeweiligen Allzeithochs. Die Botschaft an die Märkte ist jedoch unmissverständlich klar: Der charismatische Führungspersönlichkeit mit der markanten Lederjacke ist wieder an der Spitze. Mit seiner Rückkehr scheint die künstliche Intelligenz-Euphorie an der Börse wieder vollständig zurückzukehren.