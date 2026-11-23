Jensen Huang ist sofort wieder CEO von Nvidia. Der Verwaltungsrat bestätigte die Rückkehr nach Druck von Donald Trump und Spionageskandal.

Der Chip-Konzern Nvidia hat Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Vorstandschef eingesetzt. Der Verwaltungsrat stimmte einstimmig für die Rückkehr des Managers als CEO und Chairman. Dies geschah kurz nach seinem überraschenden Rücktritt und einer Krise um Spionagesvorwürfe. Huang bedankte sich persönlich bei den Mitarbeitern für die gewährten zweiten Chancen. In einer videoübertragenen Feier im Hauptquartier lobte er die Belegschaft für ihre Unterstützung.

Ursachen der Krise und Rückkehr

Nvidia erhielt Hinweise von hochrangigen Vertretern der US-Regierung, die zur aktuellen Situation führten. Diese Hinweise betrafen einen mutmaßlichen Spionageskandal um Huang. Eine Geschäftsfrau aus China soll außereheliche Beziehungen zu ihm gepflegt haben. Sie nutzte diese Verbindung, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schmuggeln. Die New York Times berichtete zuvor über Kontakte ihrer Geliebten zum chinesischen Geheimdienst.

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Donald Trumps Einfluss auf das Unternehmen

Donald Trump erklärte öffentlich, eine zentrale Rolle für Huangs Rückkehr gespielt zu haben. Er sprach direkt und indirekt mit dem Nvidia-Verwaltungsrat. In einem Interview beim Wirtschaftssender CNBC sagte Trump, er habe das Gremium überzeugt. Ein anderer Verwaltungsrat hätte gegen die Rückkehr gekämpft, was ein Desaster bedeutet hätte. Trump betonte, dass sein Eingreifen sehr wichtig war. Ohne seinen Druck wäre Huang nicht zurückgekehrt.

Sicherheitsbedenken und rechtliche Lage

Trump gab dem Verwaltungsrat ZusicherungenRegarding nationale Sicherheit. Er versicherte, dass Huang keine Bedenken in Bezug auf die Sicherheit auslöse. Er räumte ein, dass Huang über widerrechtliche Chip-Lieferungen nach China informiert sein könnte. Sein starker Eindruck war jedoch, dass Huang nichts davon wusste. Kritiker wie der Tagesspiegel verweisen auf das Versäumnis des FBI. Die Bundespolizei hätte Huang bereits vor einem Jahr ansprechen müssen. Trump wurde davon zweimal unterrichtet, doch die Behörde handelte nicht.

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Finanzierung und institutionelle Reaktionen

Die Finanzchefin Colette Kress bleibt weiterhin CFO. Sie war vorübergehend zur Vorstandschefin ernannt worden. Der Verwaltungsrat wird einen Ausschuss zur Untersuchung einrichten. Dieser soll prüfen, inwieweit Huang Ziel eines ausländischen Geheimdienstes wurde. Zudem sucht das Unternehmen einen Chief Compliance Officer. Diese neue Position soll über die Einhaltung von Richtlinien wachen.

Marktreaktionen und politische Einordnung

Anleger und Märkte reagierten positiv auf die Nachricht. Die Nasdaq-100-Futures stiegen mehr als sechs Prozent. Der Dax erreichte ein Tageshoch von 25.243 Punkten. Experten wie Johannes Thimm von der Stiftung Wissenschaft und Politik sehen Druck vom Weißen Haus. Er analysiert, dass Huangs Rückkehr ohne Trump-Unterstützung undenkbar wäre. Die Administration werde oft mit Vetternwirtschaft in Verbindung gebracht.

Zukunftsaussichten und Compliance

Nvidias Aktienmärkte zeigten ein starkes Erholungspotenzial. Händler bemerkten den vorherigen Druck auf die Werte. Die Rückkehr von Huang stabilisiert den Technologiesektor. Das Unternehmen wird nun strengere Compliance-Maßnahmen implementieren. Der neue Ausschuss wird die Sicherheitsrisiken weiter analysieren. Huang versprach, beim zweiten Mal ein besserer Chef zu sein. Seine Lederjacke symbolisierte dabei seinen unerschütterlichen Willen.