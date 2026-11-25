Nach einem Affären-Skandal und Therapieversprechen kehrt Jensen Huang als CEO von Nvidia zurück. Die Aktie reagierte mit starkem Schwankung.

Der chinesisch-US-amerikanische Technologieunternehmer Jensen Huang hat sein Amt als Chief Executive Officer (CEO) des Chip-Konzerns Nvidia nach einer kurzfristigen Unterbrechung wiederaufgenommen. Diese Entwicklung folgte auf einen intensiven öffentlichen Skandal um persönliche Verfehlungen, der zu seinem vorübergehenden Rücktritt geführt hatte. Die offizielle Bekanntgabe seiner Rückkehr erfolgte am Montag nach einer Betriebsversammlung, die sich am Dienstag, dem darauffolgenden Tag, im kalifornischen Santa Clara abspielte. In dieser einstündigen Versammlung entschuldigte sich der 61-jährige Unternehmer vor seinen Mitarbeitern und Mitarbeitern für sein Fehlverhalten und erklärte, dass er sich derzeit in therapeutischer Behandlung befindet.

Entschuldigung und Therapie als Reaktion auf Skandal

Während seiner Ansprache in Santa Clara gab Jensen Huang offen zu, gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens verstoßen zu haben, an dessen Formulierung er selbst maßgeblich beteiligt war. Der Nvidia-Mitgründer betonte, dass sein Verhalten absolut nicht akzeptabel sei und räumte ein, dass er Fehler von erschreckendem Ausmaß begangen habe. Er sprach sich direkt an seine Familie und die Belegschaft an, indem er zugeben musste, seiner Ehefrau Lori untreu gewesen zu sein und seinen Kindern sowie den Mitarbeitenden großen Schmerz zugefügt zu haben. Diese klare Zusage von Verantwortung sollte die Grundlage für sein berufliches Comeback bilden.

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Politische Einflussnahme und Spekulationen um Trump

Nvidia-Chef Jensen Huang wies jede Vermutung zurück, dass der US-Präsident Donald Trump Druck auf den Verwaltungsrat ausgeübt habe, um seine Wiederernährung in die Führungsspitze zu erzwingen. Trotz dieser Dementie hatte Donald Trump zuvor andeutungsweise erwähnt, dass er eine Rolle bei der schnellen Wiederaufnahme von Jensen Huang gespielt habe, die nur elf Tage nach dem ursprünglichen Rücktritt stattfand. Ursprünglich hatte Huang seinen Posten Mitte November aufgeben müssen, nachdem Berichte über außereheliche Affären publik geworden waren, einschließlich einer Beziehung zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Die schnelle Rückkehr hat daher politische und ethische Fragen in der Öffentlichkeit ausgelöst.

Volatilität der Nvidia-Aktie an der Wall Street

Die Rückkehr von Jensen Huang löste zunächst erhebliche Schwankungen auf dem Kapitalmarkt aus. Am Montag sorgte die Nachricht für einen deutlichen Anstieg, bei dem der Wert der Nvidia-Aktie um mehr als 30 Prozent stieg. Dieser positive Effekt währte jedoch nur kurz, da es am Dienstag bereits zu einer Korrektur kam. Zeitweise verlor das Wertpapier an der Wall Street mehr als sieben Prozent an Wert. Auch der Technologieindex Nasdaq geriet durch diese Entwicklungen unter Druck, was die Unsicherheit der Investoren im Zusammenhang mit der Führungsstruktur des Unternehmens widerspiegelt.

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Ethische Bedenken und private Anteile des Präsidenten

Donald Trump wird nicht nur wegen möglicher Einflussnahme auf Unternehmensentscheidungen kritisiert, sondern auch wegen des Verdachts, persönlich von den Kursbewegungen der Nvidia-Aktie profitiert zu haben. Es gibt keine Bestätigung, dass Donald Trump selbst direkt an der Börse handelte, aber der Vorwurf der Interessenkollision bleibt bestehen. Jensen Huang steht zudem in einer engen Beraterbeziehung zu Donald Trump in Fragen der Künstlichen Intelligenz. Der Präsident bezeichnet die angestrebte Entwicklung von KI als "Superintelligenz" und hat in einem Interview mit der "New York Post" nicht ausgeschlossen, Huang im Falle einer Verurteilung zu begnadigen, obwohl er dies als unwahrscheinlich einschätzt.

Vergangenheitsbewältigung und Zukunftsaussichten für Nvidia

Nvidia hat einen schwierigen Weg vor sich, um das Vertrauen seiner Stakeholder wiederherzustellen. Jensen Huang ist ein bedeutender Aktionär des Konzerns; laut einer Erklärung an die US-Ethikbehörde hielt er zum 30. September bis zu 370.000 Nvidia-Aktien. Diese finanzielle Beteiligung unterstreicht sein persönliches Interesse am langfristigen Erfolg des Unternehmens trotz der aktuellen Krisenbewältigung. Die weitere Entwicklung wird maßgeblich davon abhängen, wie transparent Nvidia in der Folgezeit mit ethischen Richtlinien umgeht und ob die angekündigten therapeutischen Maßnahmen sowie die internen Überprüfungen zu einer nachhaltigen Kulturveränderung führen. Die Belegschaft in Santa Clara und weltweit muss nun sehen, wie sich die versprochene Reue des CEOs in konkreten unternehmerischen Entscheidungen niederschlägt.