Nvidia-Chef Jensen Huang lehnt Rückruf ab. Nach Skandalen um Affären und KI-Chip-Lieferungen nach China bleibt Colette Kress kommissarische CEO.

Der CEO von Nvidia, Jensen Huang, hat jegliche Pläne für eine Rückkehr auf den Chefredaktionssessel des Halbleiterkonzerns kategorisch ausgeschlossen. Trotz medialer Spekulationen und des Drucks durch den US-Präsidenten Donald Trump hält Huang strikt daran fest, dass eine Wiederernennung derzeit nicht Teil der Unternehmensstrategie ist. Der Verwaltungsrat der Firma hat diese Position ebenfalls nicht zur Debatte gestellt, was Klarheit in die bisherigen Gerüchte über eine schnelle Wiedergutmachung bringt.

Offizielle Erklärung zur Führungsfrage

Am Montag bestätigte die offizielle Mitteilung von Nvidia, dass die Idee einer Rückkehr von Jensen Huang auf den Posten des Chief Executive Officers nicht erwogen wird. Sollte der Verwaltungsrat jedoch zu dem Schluss kommen, dass die Berufung Huangs im besten Interesse der Aktionäre, der Beschäftigten, des Unternehmens und der Vereinigten Staaten liegen würde, würde Huang das Angebot als Ehre annehmen. Diese theoretische Bereitschaft ändert jedoch nichts an der aktuellen faktischen Lage, in der er nicht als geschäftsführender CEO tätig ist. Die Äußerung diente vor allem dazu, Spekulationen einzugrenzen und die formale Position des Verwaltungsrats zu wahren, während die operative Führung anderweitig geregelt ist.

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Hintergründe des Führungswechsels

Die aktuelle Umstrukturierung der Führungsspitze wurde durch eine Reihe schwerwiegender persönlicher und geschäftlicher Skandale ausgelöst. US-Präsident Donald Trump hatte bereits geäußert, dass Huang die Woche zuvor als Chef von Nvidia zurückgetreten sei. Dieser Rücktritt war die direkte Konsequenz der Bekanntwerdung von zwei außerehelichen Affären Huangs, die schnell zu einer Vertrauenskrise in der Unternehmensleitung führten. Die Medien berichteten detailliert über die Identitäten der involvierten Frauen, was die öffentliche Wahrnehmung des Vorstandsmanagers nachhaltig prägte.

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Sicherheitsbedenken und Lieferketten

Neben den privaten Verfehlungen tauchten ernsthafte Bedenken hinsichtlich der geschäftlichen Integrität von Nvidia auf. Bei einer der beiden Frauen, mit denen Huang eine Beziehung hatte, handelt es sich Berichten zufolge um eine Managerin eines Nvidia-Kunden. US-Sicherheitskreise verdächtigen diese Person, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Dies wirft massive Fragen nach der Sicherheit geistigen Eigentums und der Einhaltung von Exportkontrollen auf. Bei der zweiten Frau handelt es sich demgegenüber um eine Top-Managerin, die direkt Huang unterstellt war. Diese Doppelbelastung aus privatem Skandal und potenzieller Spionagegefahr hat das Unternehmen in eine extrem kritische Lage versetzt.

Neue Verantwortung für Colette Kress

In der Folge dieser Entwicklungen hat die Finanzchefin von Nvidia, Colette Kress, kommissarisch die Leitung des Unternehmens übernommen. Ihre Positionierung als interimistische Chefin ist ein wichtiger Schritt, um die operative Stabilität des Konzerns zu gewährleisten, während die Führungsspitze neu sortiert wird. Huangs Stellungnahme erfolgte wenige Stunden vor der Vorlage der frischen Quartalszahlen durch Kress. Dieser timingbezogene Aspekt unterstreicht die Notwendigkeit, klare Signale zu senden, bevor die finanziellen Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Marktbeobachter warten nun ab, wie sich die neuen Richtlinien auf die Berichte der nächsten Quartale auswirken werden.