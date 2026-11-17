Nvidia-Gründer Jensen Huang strebt die Rückkehr als CEO an, während der Kongress Untersuchungsergebnisse erwartet. Details zum Skandal und politischen Druck.

Der ehemalige Vorstandschef von Nvidia, Jensen Huang, signalisiert öffentlich seine Bereitschaft, das Amt nach nur einer Woche Abwesenheit erneut zu übernehmen. Der 63-jährige Technologieunternehmer räumte zwar gravierende private Verfehlungen ein, betonte jedoch, dass er die Führung des Chip-Riesen wieder anstrebt, sofern der Verwaltungsrat ihm diese Chance gewährt. Seine Aussage erfolgt inmitten eines politischen Sturms und nachdem er durch private Affären in die Kritik geraten ist.

Jensen Huang fordert Rückkehr ins Amt

Jensen Huang bekräftigte seine Stellungnahme direkt am Dienstag und verwies auf den massiven Druck, den er von verschiedenen Seiten der Branche erfährt. Er erklärte selbstbewusst, seit seinem Rücktritt zahlreiche Gespräche mit Nvidia-Mitarbeitern, Investoren, Geschäftspartnern und Kunden geführt zu haben. Diese Gesprächspartner forderten ihn eindringlich auf, als Vorstandschef in das Unternehmen zurückzukehren. Huang stellte klar, dass er bereit ist, dem Ruf zu folgen, sollte der Verwaltungsrat zu dem Ergebnis kommen, dass seine Rückkehr im besten Interesse der Aktionäre, der Mitarbeiter, des Unternehmens und der USA liegt.

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Politische Unterstützung durch Trump und Musk

Die Forderung nach der Rückkehr von Jensen Huang erhält zusätzliche Nahrung durch hochrangige politische und wirtschaftliche Unterstützer. Sowohl der US-Präsident Donald Trump als auch der Tesla-Chef Elon Musk haben sich öffentlich für eine Wiederernennung des NVIDIA-Gründers an der Spitze des Unternehmens ausgesprochen. Diese Unterstützung steht in deutlichem Kontrast zum wachsenden politischen Druck, der aus Washington auf den ehemaligen Manager einwirkt. Während Teile der Wirtschaft und Politik auf seine leadership Fähigkeiten pochen, bleiben die rechtlichen und ethischen Fragen im Raum stehen.

Untersuchungen im US-Kongress und Spionage-Vorwürfe

Am 1. Dezember steht Jensen Huang vor mehreren Ausschüssen des Repräsentantenhauses des US-Kongresses. Dort muss er sich den Fragen der Abgeordneten stellen, nachdem Berichte über seine Verbindungen zu hochentwickelten Technologie-Exporten nach China aufgetaucht sind. Die Ermittlungen konzentrieren sich unter anderem auf die mutmaßliche China-Spionin Alice Huang, die nicht mit Jensen Huang verwandt ist. Sie leitete früher die Tech-Firma Megaspeed, die Nvidia-Chips nach China geschmuggelt haben soll. Der Kongress will herausfinden, ob Jensen Huang und sein Unternehmen gegen diese Vorschriften verstoßen haben.

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Familienverhältnisse und private Skandale

Die persönlichen Umstände, die zum Rücktritt von Jensen Huang führten, sind tiefgreifend und betreffen seine langjährige Ehe. Huang ist seit über 40 Jahren mit seiner Frau Lori Huang verheiratet. Neben der Affäre mit Alice Huang räumte er ein, seine Ehefrau auch mit mindestens zwei weiteren Frauen betrogen zu haben. Diese schweren Fehler in seinem Privatleben führten dazu, dass er seinen Chefposten vorübergehend räumen musste. Die Transparenz über diese Vorfälle hat das Vertrauen in die ethischen Standards der Unternehmensführung erschüttert.

Koette Kress übernimmt und Export-Risiken

Seit dem Rückzug von Jensen Huang steht die Interimschefin Colette Kress an der Konzernspitze von Nvidia. Die 59-Jährige steht vor der Herausforderung, nachzuweisen, dass das Unternehmen auch ohne seinen Gründer weiter erfolgreich sein kann. Gleichzeitig sorgen die verschärften US-Exportregeln für neue Unsicherheit im Geschäft mit China, was sich auf die globale Marktstimmung auswirkt. Diese Unsicherheit betrifft auch deutsche Sparer, da Nvidia zu den größten Positionen vieler Welt-ETFs gehört. Um künftige Verstöße zu vermeiden, soll ein neuer Ausschuss im Verwaltungsrat zukünftig die Einhaltung der Exportvorschriften und Vorgaben zur nationalen Sicherheit kontrollieren.