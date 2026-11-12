Jensen Huang Nvidia Skandal Dritte Affäre

Ex-Chef Jensen Huang steht im Zentrum eines neuen Affärenskandals bei Nvidia. Nach zwei bekannten Fällen wird eine weitere heimliche Beziehung offengelegt.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des KI-Chip-Unternehmens Nvidia, Jensen Huang, befindet sich erneut im Zentrum öffentlicher Kontroversen. Nach seinem Rücktritt von der Führungsspitze des Technologieunternehmens wird berichtet, dass der sechzigjährige Milliardär eine weitere intime Beziehung außerhalb seiner Ehe hatte. Diese Enthüllung betrifft eine weitere Mitarbeiterin des Konzerns und erweitert den bestehenden Skandal um einen neuen, sensiblen Aspekt.

Dritte Beziehung nach Rücktritt bekannt

Wie die Nachrichtenagentur Reuters mitteilt, besteht diese dritte außereheliche Verbindung zwischen Jensen Huang und einer weiteren Angestellten von Nvidia. Der Skandal um die persönlichen Verfehlungen des Unternehmensexchefs vertieft sich somit deutlich, nachdem bereits zwei andere Beziehungen öffentlich geworden waren. Die Berichte deuten darauf hin, dass diese weitere Affäre ans Licht trat, nachdem Huang seinen Posten als Chief Executive Officer niedergelegt hatte. Die zeitliche Einordnung der Enthüllungen fällt in die Tage nach seinem offiziellen Ausscheiden aus der Unternehmensführung.

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Alice Huang Spionagevorwurf und Konsequenzen

Zuvor war bereits eine Affäre zwischen Huang und der mutmaßlichen China-Spionin Alice Huang bekannt geworden. Diese Verbindung wurde als besonders brisant eingestuft, da die Frau namens Alice Huang von US-Behörden der Spionage im Auftrag Chinas verdächtigt wird. Die Ermittlungen der Behörden gegen sie werfen ein kritisches Licht auf die Sicherheitsvorkehrungen und die persönlichen Entscheidungen von Jensen Huang während seiner Amtszeit. Die Verbindung zu einer Person, die unter Spionageverdacht steht, stellt einen schwerwiegenden Vorfall dar, der über die reine private Sphäre hinausgeht und das Ansehen des Unternehmens beeinträchtigt hat.

Skandal um hochrangige Nvidia Managerin

Neben den genannten Fällen soll Jensen Huang auch eine Affäre mit einer hochrangigen Managerin bei Nvidia unterhalten haben. Dieser Umstand fügt sich in das Muster der Berichte ein, die von einem Doppelleben des langjährigen Chefs erzählen. Die Tatsache, dass drei verschiedene Frauen aus dem Umfeld von Nvidia im Zusammenhang mit seinen privaten Beziehungen genannt werden, unterstreicht die Schwere der Vorwürfe. Die Öffentlichkeit und die Medien verfolgen die Entwicklungen rund um den Rücktritt des Firmengründers mit großer Aufmerksamkeit, da die Kombination aus privaten Skandalen und Sicherheitsbedenken bei einer Spionagesuspekten ein ungewöhnlich komplexes Bild zeichnet.

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Langjährige Ehe und Familie seit 1985

Öffentlich präsentierte sich Jensen Huang lange Zeit als vorbildlicher Ehemann, was im Gegensatz zu den aktuellen Enthüllungen steht. Er ist seit mehr als vierzig Jahren mit seiner Frau Lori Huang verheiratet. Das Paar kennengelernt haben sie als Studentinnen und Studenten während ihres College-Studiums. Die Hochzeit fand im Jahr 1985 statt, was acht Jahre vor der Gründung von Nvidia durch Huang erfolgte. Diese lange gemeinsame Geschichte hebt den Kontrast zu den jüngsten Meldungen über seine außerehelichen Affären hervor.

Kinder in führenden Positionen bei Nvidia

Jensen Huang und Lori Huang haben zwei Kinder, einen Sohn namens Spencer und eine Tochter namens Madison. Laut Berichten der taiwanischen Zeitung Next Apple News arbeiten beide Kinder aktuell in Spitzenpositionen bei Nvidia. Ihre Karriere und ihre aktuellen Rollen im Unternehmen stehen im Fokus der Öffentlichkeit, während sich der Vater von Skandalen umgeben sieht. Die Verbindung der zweiten Generation Huang zur Firma ihres Vaters bleibt trotz der privaten Krisen erhalten, wobei die Positionen der Kinder in der Unternehmenshierarchie als bedeutsam gelten.