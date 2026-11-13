Details zur Affäre von Jensen Huang mit Alice Huang und deren Ehemann Kang Wei. Hintergrund zu Shanghai Hexi, Ermittlungen und den Folgen für Nvidia.

Nvidia -Gründer Jensen Huang hat sein Amt als Vorstandsvorsitzenden des weltweit führenden Chipkonzerns niedergelegt. Dieser Schritt erfolgt unmittelbar nach der öffentlichen Bekanntgabe seiner außerehelichen Affäre. Die Enthüllungen stammen aus Berichten der Redaktion Wall Street Journal und werfen ein extremes Licht auf die privaten und geschäftlichen Verflechtungen der Familie. US-Präsident Donald Trump hat sich in diesen kritischen Tagen öffentlich hinter den ehemaligen Manager Jensen Huang gestellt. Der Rücktritt markiert ein jähes Ende einer Ära für das kalifornische Technologieunternehmen.

Kang Wei als Vermittler der Verbindung

Die zentralen Figuren in dieser Kontroverse sind Jensen Huang und Alice Huang, die von US-Geheimdiensten für eine chinesische Spionin gehalten wird. Alice Huang ist nach Informationen des Wall Street Journal mit dem chinesischen Geschäftsmann Kang Wei verheiratet. Kang Wei soll nicht nur von der intimen Beziehung zwischen Alice und Jensen Huang gewusst haben, sondern die Bekanntschaft der beiden erst hergestellt haben. Diese Behauptung basiert auf anonymisierten Quellenangaben, die unabhängig nicht verifiziert werden können. Kang Wei ist dabei keine beliebige Person, sondern ein etablierter Akteur im asiatischen Wirtschaftssektor.

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Wirtschaftliche Laufbahn von Shanghai Hexi

Kang Wei, ein Anfang der 50er Jahre stehender Finanzakteur, war zuvor in China als erfolgreicher Fondsmanager tätig. Später gründete er das eigene Unternehmen Shanghai Hexi und investierte in zahlreiche Technologieunternehmen. Seine Investitionen umfassten unter anderem den Gaming-Bereich. Während dieser geschäftlichen Aktivitäten in den 2010er Jahren soll der Kontakt zu Jensen Huang entstanden sein. Ein ehemaliger Mitarbeiter Kang Weis bestätigte gegenüber der US-Medienredaktion, dass die beiden Männer sich erstmals in Asien begegnet sind. Diese frühe Begegnung legte den Grundstein für spätere geschäftliche und private Überschneidungen.

Rechtliche Konflikte und staatliche Ermittlungen

Seit 2016 ist der Name Alice Huangs offiziell im Handelsregister gelistet. In diesem Zeitraum leitete das Paar das Unternehmen Shanghai Hexi gemeinsam, wobei der genaue Ort ihrer ersten Bekanntschaft ungeklärt bleibt. Die Geschäftsführung war jedoch von mehreren staatlichen Konflikten überschattet. Die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde verhängte im Jahr 2018 eine Geldstrafe gegen Kang Wei und sein Unternehmen Shanghai Hexi. Der Vorwurf lautete auf nicht offengelegte Beteiligungen an einem Pharmaunternehmen sowie weitere Verstöße während eines Übernahmekampfes. Kang Wei versuchte die Strafe erfolglos anzufechten. Die rechtlichen Probleme eskalierten Anfang dieses Jahres, als Kang in Shanghai festgenommen wurde.

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Aktueller Status und Auswirkungen auf den Markt

Die Festnahme in Shanghai betraf Ermittlungen wegen Manipulationen an Börsenwerten, wie das Wall Street Journal berichtete. Mittlerweile befindet sich Kang Wei wieder auf freiem Fuß. Neben Shanghai Hexi haben Kang Wei und Alice Huang über die vergangenen zehn Jahre ein breites Netz an Unternehmen gegründet. Sie übertrugen Anteile untereinander und nutzten persönliche Verbindungen, um ihre Geschäftsinteressen voranzutreiben. Dabei gerieten sie häufig mit den zuständigen Aufsichtsbehörden in Konflikt. Die Komplexität dieser Verbindungen verdeutlicht die tiefgreifenden Implikationen dieser Geschichte für den globalen Chipmarkt und die Sicherheitsvorstellungen.

Soziale Dynamik und berufliche Positionierung

Die sozialen Dynamiken innerhalb dieses Netzwerks waren ungewöhnlich offen. Kang Wei soll gegenüber Personen aus seinem Umfeld wiederholt gesagt haben, seine Ehefrau Alice sei die persönliche Assistentin von Jensen Huang. Dieser Satz wurde oft halb im Scherz geäußert, unterstreicht aber die enge Verknüpfung der privaten und beruflichen Welten der beteiligten Akteure. Die Enthüllungen der US-Medienorganisation decken eine Struktur auf, die über reine Geschäftsbeziehungen hinausgeht. Die Kombination aus geopolitischen Spannungen, privatem Fehlverhalten und komplexen finanziellen Interessen schafft eine höchst volatile Situation für alle beteiligten Parteien und deren Arbeitgeber.