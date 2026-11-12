Jensen Huang tritt nach Skandal und Spionagevorwürfen zurück

Nvidia-Chef Jensen Huang hat seinen Posten aufgegeben. US-Präsident Donald Trump bestätigt den Anruf des Tech-Booms und kommentiert die Spionagevorwürfe.

Nvidia -Chef Jensen Huang ist nach Berichten über drei Affären und schwerwiegende Spionage vorwürfe von seinem Posten zurückgetreten. Der 63-jährige Tech-Milliardär hatte sich zuletzt in einem enormen politischen und öffentlichen Schatten bewegt. Besonders brisant an der Situation ist die Verbindung zu Alice Huang, einer früheren Managerin, die von Behörden als potenzielle chinesische Spionin eingestuft wird.

Trump bestätigt Anruf und beschreibt Leidensweg

US-Präsident Donald Trump gab in einem Interview mit dem Moderator Stephen A. Smith zu, dass Jensen Huang ihn nach dem geplanten Abgang persönlich angerufen habe. Der 80-jährige Präsident beschrieb die emotionale Lage des Nvidia-Chefs als extrem schwierig. Trump sagte, er habe am Mittwoch mit Huang gesprochen und betont, dass dieser die Hölle durchmache. Besonders belastend sei für den Tech-Boss die Situation für seine Frau und seine Familie.

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Der US-Präsident hob dennoch die außerordentlichen Leistungen des zurückgetretenen Managers hervor. Er lobte die Arbeit von Jensen Huang in höchsten Tönen und betonte die unglaubliche Bedeutung von Nvidia. Trump führte aus, dass Huang ihm persönlich die Qualen mitgeteilt habe, die durch den Skandal in seiner Familie entstanden seien. Trotz der persönlichen Nähe und Unterstützung betonte der Präsident, dass die politische Lage für den Unternehmer unhaltbar geworden sei.

Klare Linie bei Spionageverdacht gegen Alice Huang

Der kritische Punkt in der Affäre um Jensen Huang ist der Verdacht der Spionage. Auf die Frage, ob das Zurücktreten zwingend notwendig war, zog Donald Trump eine klare theoretische Linie. Für den US-Präsidenten sei die entscheidende Frage gewesen, ob die betreffende Frau tatsächlich als Spionin tätig war. Er betonte, dass dieser Aspekt nach seinem Wissensstand noch nicht abschließend geklärt sei.

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Trump erklärte weiter, dass die Verantwortung für das Ausscheiden letztlich bei der Klärung dieses Punktes liege. Falls die Frau eine Spionin gewesen sei, sei das Ausscheiden unvermeidlich gewesen. Hätte sich jedoch herausgestellt, dass keine Spionage vorlag, wäre die Situation aus Sicht des Präsidenten möglicherweise anders zu bewerten gewesen. Die genannte Person ist Alice Huang, die als frühere Managerin von Megaspeed International, einem Rechenzentrums-Unternehmen aus Singapur, fungierte. Behörden stufen sie als chinesische Geheimdienst-Quelle ein.

Weitere Affären und politische Einbindung des Nvidia-Bosses

Neben den Vorwürfen rund um Alice Huang bestätigten Berichte von Reuters auch intime Beziehungen Jensen Huangs mit weiteren Mitarbeiterinnen. Demnach bestand eine Beziehung zu Kimberly Powell, der Vizepräsidentin für den Gesundheitsbereich bei Nvidia. Zusätzlich gab es laut Medienberichten eine intime Verbindung zu einer weiteren, namentlich nicht genannten Mitarbeiterin des Konzerns. Diese privaten Verstrickungen trafen einen Mann, der im zweiten Mandat von Donald Trump zu einem der mächtigsten Gesichter des amerikanischen KI-Booms aufgestiegen war.

Jensen Huang galt als besonders eng an die US-Regierung angebunden. Er war regelmäßig Gast im Weißen Haus und flog sogar mit der Air Force One. Der Tech-Boss genoss offenbar einen außergewöhnlich direkten Zugang zum Präsidenten. Diese enge Vernetzung machte die Affäre jedoch auch politisch hochsensibel. Die Beziehungen zu hohen Regierungsvertretern boten ihm enorme Plattformen, die nun im Fokus einer intensiven öffentlichen und politischen Debatte stehen.

Rubios Warnung und der letzte Versuch des Präsidenten

Laut Berichten der New York Times warnte US-Außenminister Marco Rubio Donald Trump sogar vor der Beziehung des Nvidia-Chefs zu der mutmaßlichen Spionin. Dies geschah, als Trump Jensen Huang im Mai auf eine China-Reise mitnahm. Es soll das zweite Mal innerhalb von sieben Monaten gewesen sein, dass der US-Präsident über die Angelegenheit informiert wurde. Die zeitliche Abfolge der Warnungen unterstreicht die Eskalation der Krise.

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Trotz der wiederholten Warnungen durch den Außenminister stand Donald Trump dem zurückgetretenen Chef bis zum Schluss bei. Nach weiteren Informationen der New York Times rief der Präsident den Nvidia-Boss noch am Dienstag vor dessen offiziellem Rücktritt an. Trump soll ihn dabei aufgefordert haben, für seinen Job zu kämpfen und sich nicht so schnell geschlagen zu geben. Letztlich führte der Druck jedoch zum Ende der Amtszeit.

Zukunftsaussichten des gefallenen Tech-Milliardärs

Obwohl Jensen Huang seinen Posten vorerst räumen musste, äußert sich Donald Trump optimistisch bezüglich einer möglichen Rückkehr. Der US-Präsident glaubt nicht, dass der politische und berufliche Absturz des Tech-Königs dauerhaft sein wird. Er prognostiziert, dass Jensen Huang auf irgendeine Weise wieder auf die Beine kommen wird. Diese Einschätzung spiegelt die anhaltende Bewunderung für die vom Manager geleistete Arbeit wider, trotz der aktuellen Skandale.

Die Affäre um den früheren Nvidia-Chef zeigt die extreme Verflechtung von Technologie, Geheimdienstverdächtigungen und politischer Einflussnahme. Die Vorwürfe der Spionage durch eine als chinesische Quelle identifizierte Person haben die politische Unterstützung erschüttert. Die Reaktion des US-Präsidenten und die Warnungen der Regierung zeigen, wie schnell Reputationen in diesem Umfeld verloren gehen können. Die Zukunft der Führung von Nvidia und die weiteren Ermittlungen rund um die Spionagevorwürfe bleiben weiterhin im Fokus der internationalen Beobachter.