Jensen Huang tritt sofort als Nvidia-Chef zurück wegen Spionagevorwürfen

Der Nvidia-Gründer Jensen Huang gibt sein Amt auf, nachdem US-Geheimdienste eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin aufdeckten. Details zum Skandal und den Folgen.

Der US-Konzern Nvidia hat am Donnerstag die sofortige Absetzung von Jensen Huang als Chief Executive Officer bestätigt. Der 63-jährige Gründer des weltgrößten Halbleiterunternehmens muss seinen Posten aus dem Amt geben, nachdem Vorwürfe einer persönlichen Beziehung zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin seine Integrität in Frage gestellt haben. Diese Entscheidung markiert ein abruptes Ende einer Ära, in der Huang den Firmenerfolg maßgeblich prägte.

Ursachen und Mechanismus des sofortigen Rücktritts

Der Auslöser für die sofortige Entlassung liegt in Ermittlungen der US-Geheimdienste, die bereits im vergangenen Jahr Hinweise auf eine Verbindung zwischen Huang und Alice Huang entdeckten. Die chinesische Staatsführung bestreitet alle Spionagevorwürfe kategorisch, doch die internen Recherchen der USA reichten aus, um das Vertrauen in die Unternehmensführung zu erschüttern. Huang hatte ursprünglich im Frühjahr angegeben, bis zu seinem Tod für die von ihm gegründete Firma arbeiten zu wollen, doch diese Pläne wurden durch die aufgedeckten Verbindungen zunichtegemacht.

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Die Rolle von Alice Huang und der Skandal

Alice Huang, eine ehemalige Journalistin, die vier Jahre für den chinesischen Staatssender CCTV sowie für Hunan TV tätig war, steht im Zentrum der Affäre. Berichten zufolge arbeitete sie anschließend für die britische Großbank HSBC und eine chinesische Investmentbank. Vor drei Jahren wurde sie zur Direktorin des Unternehmens Megaspeed ernommen, das in den vergangenen Jahren für mehrere Milliarden US-Dollar Hochleistungschips von Nvidia sowie Rechenleistung einkaufte. Megaspeed mietete diese Kapazitäten von mehreren Standorten in Südostasien aus an verschiedene Kunden, vorwiegend chinesische Tech-Unternehmen weiter.

Weitere Beziehungen und Familienstruktur

Neben der Affäre mit Alice Huang spielen auch andere Frauen eine Rolle in der Geschichte des CEO. Lori Mills, seine Ehefrau, die er an der Oregon State University kennengelernt hat, stand ihm lange Seite und hat nie eine offizielle Position bei Nvidia innegehabt. Sie ist jedoch Präsidentin der "Jen-Hsun and Lori Huang Foundation", die 2007 gegründet wurde und 2024 ein Vermögen von mehr als neun Milliarden US-Dollar verwaltete. Laut der Zeitung "New York Times" soll Huang zudem eine Beziehung zu Kimberly Powell geführt haben, die als Vizepräsidentin für das Gesundheitsgeschäft bei Nvidia arbeitet. Ein unveröffentlichtes Video soll Zärtlichkeiten zwischen Huang und Powell auf einer Nvidia-Konferenz im März zeigen.

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Technologischer Hintergrund und Megaspeed

Der Kauf von Nvidia-Chips durch Megaspeed ist Teil eines größeren geopolitischen Konflikts um Halbleitertechnologie. Die USA haben seit 2024 Ermittlungen gegen Megaspeed geführt, weil das Unternehmen solche Halbleiter an China weitergeleitet haben soll, was US-Sanktionen umgehen könnte. Peking streitet dies ab, versucht aber den dadurch entstandenen technologischen Rückstand mit allen Mitteln aufzuholen. Die Verbindungen zwischen Huang und Alice Huang, die sich im Dezember 2023 in einem italienischen Restaurant in Singapur begegneten, deuten auf komplexe persönliche und geschäftliche Überschneidungen hin, die nun die Unternehmensführung destabilisieren.

Folgen für die Unternehmensnachfolge

Der Rücktritt von Jensen Huang hat unmittelbare Auswirkungen auf die Nachfolgeregelung bei Nvidia. Seine Kinder Madison und Spencer, die beide für das Unternehmen arbeiten, galten bis zum Beginn der Spionageaffäre als mögliche Nachfolger. Madison ist laut ihrem LinkedIn-Profil Senior Director für Produkt- und Technikmarketing und arbeitet "von ganzem Herzen" an der Zukunft des Unternehmens. Spencer ist ebenfalls in leitenden Funktionen tätig. Die Affäre um ihren Vater wirft nun einen Schatten auf diese Pläne und zwingt den Board of Directors, neue strategische Weichen zu stellen, während die internationalen Spannungen um Chip-Exporte und Spionage weiter eskalieren.