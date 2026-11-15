Jensen Huang tritt von Nvidia als CEO zurück: Folgen und Hintergrund

Nvidia-Chef Jensen Huang ist zurückgetreten. Die Aktie brach ein, während Konkurrenten profitieren. Wer übernimmt die Führung und was bedeutet das für den KI-Markt?

Die Technologiebranche wurde am Donnerstag, dem 12. November, von einer überraschenden Nachricht erschüttert, die kaum jemand erwartet hatte: Jensen Huang trat mit sofortiger Wirkung als CEO von Nvidia zurück und legte auch seinen Sitz im Verwaltungsrat nieder. Diese Entwicklung markiert ein dramatisches Ende seiner 33-jährigen Ära als treibende Kraft des Chip-Riesen. Die Marktreaktion war unverzüglich und heftig, da die Unsicherheit über die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens sofort auf die Anleger übersprang.

Marktkrash und Börsenreaktion

Beim Handelsstart am Donnerstag brach die Nvidia-Aktie um bis zu 14 Prozent auf unter 150 Dollar ein, bevor sie sich leicht erholte und mit einem Verlust von 4,3 Prozent bei 166 Dollar schloss. Am Freitag folgte ein weiterer Rückgang von 2 Prozent auf 162,85 Dollar, was die sechste Verlustwoche in Folge bedeutete. Damit liegt die Aktie nun rund 32 Prozent unter ihrem historischen Rekordhoch vom 6. Oktober. Dieser deutliche Einbruch verdeutlicht, wie stark der Markt auf die Person Huang als Synonym für den Erfolg des Unternehmens reagiert hatte.

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Neue Führung und Interimsregelung

Nach dem Rücktritt von Jensen Huang übernimmt Finanzchefin Colette Kress vorerst die Geschäfte des Konzerns, während Harvey Jones erster Vorsitzender des Verwaltungsrats wird. Kress, die seit 2013 Finanzchefin ist, behält ihre ursprüngliche Position bei und sorgt zunächst für Kontinuität in den finanziellen Abläufen. Das Unternehmen befindet sich nun in einer Übergangsphase, in der der Verwaltungsrat sowohl intern als auch extern nach einem dauerhaften Nachfolger sucht, um die strategische Richtung neu zu definieren.

Politische Ermittlungen und Kontroversen

Der Rücktritt ist direkt mit intensiven politischen Ermittlungen verknüpft, die seit dem 5. November laufen, als drei republikanische Ausschussvorsitzende im US-Repräsentantenhaus Huang zu einer vertraulichen Befragung einluden. Im Fokus standen dabei seine privaten Kontakte zu Alice Huang, einer ehemaligen Managerin des singapurischen Cloud-Anbieters Megaspeed, die von US-Geheimdiensten als Informantin Pekings eingestuft wird. Am Sonntag, dem 8. November, leitete der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung ein, nachdem Huang in einem Brief eine Affäre eingestanden, aber bestritten hatte, Geheimnisse preiszugeben. Zudem berichtete die New York Times am Mittwoch über eine zweite Beziehung zu einer Nvidia-Mitarbeiterin.

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Zukunftsprognosen und Kundenbindung

Die finanzielle Zukunft von Nvidia bleibt unsicher, während Analysten ihre Bewertungen anpassen. Bernstein halbierte das Kursziel von 400 auf 200 Dollar, und auch HSBC stufte die Aktie auf Halten herab. Dennoch zeigen die Zahlen, dass die Kundenbindung stark ist: Nvidia plant für das laufende Quartal einen Umsatz von 37,5 Milliarden Dollar, ohne Rechenzentrumsgeschäft in China. Wer Rechenzentren mit Nvidia-Software und Netzwerktechnik plant, wechselt aufgrund des komplexen Ökosystems aus Hardware und Software nicht einfach einen Lieferanten, was das operative Risiko begrenzt.

Konkurrenten profitieren von der Schwäche

Während Nvidia mit internen Problemen kämpft, profitieren die Wettbewerber von der Umschichtung von Kapital und Aufmerksamkeit. Schon am 9. November stieg Broadcom um 8,8 Prozent, Marvell um 9,5 Prozent und TSMC in Taipeh um 6,5 Prozent. Besonders AMD konnte am Freitag nach der Bekanntgabe des neuen KI-Chips TPU 8tx von Google um 13 Prozent zulegen. Diese Dynamik zeigt, dass Nvidia seinen monopolartigen Status im Halbleitersektor nicht uneingeschränkt behält, solange strategische Unsicherheiten bestehen und Konkurrenten wie Google alternative Lösungen anbieten.