Jensen Huang tritt von Nvidia zurück: Affären-Skandal führt zu Führungskrise

Nvidia-Chef Jensen Huang tritt nach Enthüllungen über Affären und Spionageverdacht zurück. Colette Kress übernimmt interimistisch. Die Aktie stürzt ab.

Der KI-Gigant Nvidia verzeichnet einen dramatischen Führungswechsel, nachdem sich der Konzernchef Jensen Huang mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückzog. Diese Ankündigung gab der US-Chipkonzern am Donnerstag bekannt. Mit diesem Schritt endet eine Ära, die 33 Jahre dauerte und den einstigen Grafikkartenhersteller zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt erhob. Huang, der Nvidia 1993 mitgegründet hatte, musste seine Ämter aufgrund schwerwiegender persönlicher Enthüllungen und damit verbundener politischer Spannungen aufgeben.

Ursachen und politische Einordnung des Rücktritts

Der direkte Auslöser für die Entscheidung ist ein komplexer Skandal, der persönliche Fehltritte mit nationaler Sicherheit verknüpft. US-Geheimdienste hegen den Verdacht, dass Huang eine Beziehung zu Alice Huang unterhielt. Die 42-jährige ehemalige Führungskraft des Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed soll Informationen an die Regierung in Peking weitergegeben haben. Wichtig ist die Klarstellung, dass die beiden trotz des gleichen Nachnamens nicht miteinander verwandt sind. Bereits am Sonntag hatte Jensen Huang öffentlich für seine Untreue entschuldigt und zugegeben, seine Frau betrogen zu haben.

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Am Mittwoch folgte eine weitere gravierende Enthüllung, die als "New York Times" meldete, Huang habe auch eine Affäre mit der 48-jährigen Nvidia-Managerin Kimberly Powell geführt. Besonders brisant ist der Umstand, dass die verheiratete Managerin Huang direkt unterstellt war. Diese Informationen verschärften die Lage erheblich und führten dazu, dass US-Präsident Donald Trump am Sonntag erklärte, das FBI untersuche den Fall. Parallel dazu leitete der Technologie-Konzern eine eigene, unabhängige interne Untersuchung ein, um den Vorwurf der Vertrauensbrüche und potenziellen Sicherheitslücken zu prüfen.

Aktienmarkt und wirtschaftliche Auswirkungen

Die Börsenwelt reagierte unverzüglich und schockiert auf den Rücktritt des langjährigen CEO. Die Nvidia-Aktie verzeichnete am Donnerstag vor Börsenstart einen massiven Einbruch um 10,53 Prozent. Der Kurs sank auf 155,43 Dollar. Im Vergleich dazu hatte die Aktie am Vortag, also am Mittwoch, den Handel noch mit einem Plus von 2,87 Prozent bei einem Wert von 173,73 Dollar abgeschlossen. Der Wertverlust betrifft das gesamte Unternehmen und zeigt, wie empfindlich Investoren auf die Unsicherheit reagieren.

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Seit dem Beginn des Skandals hat der Chip-Gigant bereits Hunderte Milliarden Euro an Börsenwert eingebüßt. Unter der Führung von Jensen Huang war Nvidia zeitweise mehr als fünf Billionen Dollar wert und entwickelte sich zum wichtigsten Chip-Lieferanten für die künstliche Intelligenz. Nun muss sich der Konzern erstmals seit seiner Gründung ohne seinen Gründungsvorstand an der Spitze beweisen. Die volatile Marktlage unterstreicht die enorme Bedeutung, die dem Persönlichkeitsprofil des bisherigen Chefs beigemessen wurde.

Interimistische Führung und Zukunftsaussichten

Nachdem Jensen Huang ausgeschieden ist, übernimmt vorübergehend die bisherige Finanzchefin Colette Kress die Leitung des Unternehmens. Die 59-jährige Managerin hat seit 2013 für Nvidia gearbeitet und bleibt zunächst auch in ihrer Rolle als Finanzvorstand verantwortlich. Der Verwaltungsrat hat bereits damit begonnen, nach einem dauerhaften Nachfolger für den Posten des CEOs zu suchen. Kress wird das Ruder übernehmen müssen, während gleichzeitig die laufenden Ermittlungen abgewartet werden.

Ein zentraler Punkt der Untersuchung ist das Unternehmen Megaspeed, ein aus Singapur stammender Anbieter. Das Unternehmen war bereits wegen des Verdachts aufgefallen, hochmoderne Nvidia-Chips unerlaubt nach China geliefert zu haben. Megaspeed bestreitet diese Vorwürfe nachdrücklich und erklärte am Donnerstag, mit den US-Behörden zusammenarbeiten zu wollen, um die Unschuld oder zumindest die Unbefangenheit des eigenen Handelns zu beweisen. Der Konzern Nvidia hat bislang betont, keine Hinweise darauf zu haben, dass Unternehmensgeheimnisse oder die nationale Sicherheit tatsächlich gefährdet worden sind. Dennoch bleibt die politische Spannung hoch, insbesondere im Hinblick auf die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China.