Die Überraschung schlägt an der Wall Street ein, wie eine Bombe: Die Rückkehr des geschassten Nvidia-Chefs Huang beschert dem Chip-Hersteller einen Kurssprung von rund 950 Milliarden Dollar. Ob die KI-Nervosität sich nun wieder beruhigt, ist allerdings noch unsicher.

Die Überraschung schlägt an der Wall Street ein, wie eine Bombe: Die Rückkehr des geschassten Nvidia -Chefs Huang beschert dem Chip-Hersteller einen Kurssprung von rund 950 Milliarden Dollar.

Ob die KI-Nervosität sich nun wieder beruhigt, ist allerdings noch unsicher. Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia hat für eine kräftige Erholung an den US-Börsen gesorgt. Vor allem die technologielastige Nasdaq, die seit Bekanntwerden der Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin schwer unter Druck geraten war, profitierte.schloss 6,86 Prozent höher mit 26.746,10 Punkten.

Also read Trump unterstützt Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia

Allerdings war es für den Auswahlindex seit Ende Oktober, als die „New York Times“ erstmals über eine mutmaßliche chinesische Spionage-Operation im Zusammenhang mit dem Nvidia-Chef berichtet hatte, bis Ende vergangener Woche um 16 Prozent abwärts gegangen. Der, in dem die Nvidia-Aktie ebenfalls enthalten ist, legte zum Wochenstart um 3,01 Prozent auf 49.595,31 Punkte zu. Auch der bekannteste Wall-Street-Index hatte in den vergangenen Wochen kräftig Federn gelassen.

Der gleichfalls gebeutelte, breit gefassteDie Rückkehr Huangs könnte laut Marktanalyst Timo Emden von CapTrader „verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben“. Er sieht in dem Schritt eine Art Beruhigungspille für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld.beeindruckte mit einem gigantischen Tagesplus von fast einem Drittel auf rund 165 US-Dollar. Der Börsenwert erholte sich damit um rund 950 Milliarden Dollar.

Advertisement

Ein guter Teil der seit Ende Oktober erlittenen Verluste wurde wettgemacht, doch bis zum Schlussstand vom 28. Oktober bei etwas über 215 Dollar fehlen trotzdem noch 30 Prozent.ging es um etwas mehr als 12 Prozent hoch. Die Aktie wurde zudem davon gestützt, dass der Software- und Rechenzentren-Konzern die nötige Finanzierung zur Erfüllung eines Vertrags mit dem KI-Unternehmen OpenAI vollständig gesichert hat.gab um 1,4 Prozent auf 87,64 Dollar nach.

Am Freitag war die Aktie zeitweise fast auf ihren Ausgabekurs von 83 Dollar zurückgefallen. Von ihrem Höchststand kurz nach dem Start an der Börse am vergangenen Donnerstag bei etwas über 115 Dollar hat sie sich inzwischen weit entfernt.