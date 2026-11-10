Jensen Huang unter Druck: Nvidia-Chef, Alice Huang und der Spionagefall

Nvidia-Chef Jensen Huang gerät wegen seiner Beziehung zu Alice Huang unter Druck. Trump stellt sich hinter ihn, während das FBI den Fall prüft.

Der US-Konzern Nvidia, einer der wichtigsten Anbieter von Hochleistungschips weltweit, steht im Mittelpunkt eines brisanten Falls. Sein Gründer und Vorstandschef Jensen Huang hat eine Affäre mit Alice Huang eingeräumt, die nach Vermutungen amerikanischer Sicherheitskreise vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein soll. Am Montag verteidigte US-Präsident Donald Trump den Nvidia -Chef bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus demonstrativ.

Der Fall reicht weit über eine persönliche Affäre hinaus. Alice Huang war Topmanagerin beim Unternehmen Megaspeed mit Sitz in Singapur, und die Ermittlungen betreffen unter anderem den möglichen Export von Chips nach China. Beide Huangs tragen denselben Nachnamen, sind laut den vorliegenden Informationen jedoch nicht miteinander verwandt.

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Nvidia-Chips als Schlüsseltechnologie für KI

Nvidia-Chips sind für die Weiterentwicklung und Nutzung Künstlicher Intelligenz unverzichtbar, sowohl in der Wirtschaft als auch im Militär. Die Vereinigten Staaten und Taiwan führen bei der Entwicklung, dem Design und der Fertigung dieser Spitzentechnologie.

China versucht, aufzuholen, liegt bei der Spitzentechnologie wegen der US-Exportbeschränkungen jedoch weiterhin zurück. Genau diese Exportkontrollen bilden den Hintergrund, vor dem die Verbindungen rund um Megaspeed nun besonders scharf geprüft werden.

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Megaspeed wurde als Abspaltung des chinesischen Unternehmens 7RoadHoldings gegründet. Das Geschäftsmodell sieht vor, Rechenzentren in Südostasien mit Nvidia-Chips zu bauen und anschließend Cloud-Speicherkapazitäten an Kunden zu vermieten. Alice Huang wurde laut dem britischen Sender BBC im März bei Megaspeed eingestellt.

Trumps Verteidigung und die Aussagen der Beteiligten

Donald Trump stellte sich bei seiner Pressekonferenz im Weißen Haus eindeutig hinter Jensen Huang. Nach Darstellung des Präsidenten habe Huang versichert, nicht gewusst zu haben, dass Alice Huang eine Spionin sei.

Jensen Huang selbst hatte die Affäre in einer E-Mail an seine Mitarbeiter eingeräumt. Er ist seit mehr als 40 Jahren mit seiner Frau Lori verheiratet. Von der eigentlichen Rolle seiner Geliebten will er jedoch nichts gewusst haben. Trump pflegt zudem engste Verbindungen zu Huang.

Laut Trump hat nun das FBI Ermittlungen aufgenommen und prüft den Fall. Ob auch konkret gegen Jensen Huang ermittelt werde, ließ der Präsident offen. Auf die Frage, ob er den Fall bei seinem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping ansprechen werde, antwortete Trump knapp: 'Nein, ich glaube nicht.'

Ermittlungen gegen Megaspeed und Exportvorwürfe

Das US-Handelsministerium leitet laut dem Wall Street Journal eine Untersuchung gegen Megaspeed ein. Das Unternehmen wird verdächtigt, Chips nach China umgeleitet und damit gegen amerikanische Exportkontrollbestimmungen verstoßen zu haben.

Anfang Oktober berichtete die New York Times, dass Bundesermittlungen gegen Megaspeed und mögliche Chip-Exporte nach China eingeleitet wurden. Außerdem wurden die Verbindungen zwischen Alice Huang und Jensen Huang in die Untersuchungen einbezogen.

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Laut Berichten des Wall Street Journal überwacht Marco Rubio, US-Außenminister und Trumps Berater für Nationale Sicherheit, die Erstellung eines als geheim eingestuften Vermerks. Dieser warnt vor einer persönlichen Beziehung zwischen Jensen Huang und Alice Huang. Das Justizministerium hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Ermittlungen gegen Megaspeed aufgenommen.

Chip-Zulassung für China und der Apec-Gipfel

Trump stimmte dem Antrag von Jensen Huang zu, Nvidia-Chips für den chinesischen Markt zuzulassen. Allerdings darf Nvidia nur den weniger leistungsstarken Chip H200 direkt nach China exportieren. Im Gegenzug soll die US-Regierung 25 Prozent der Verkaufserlöse erhalten.

China-Kritiker in der US-Regierung hatten im Vorfeld versucht, Trump davon zu überzeugen, den Antrag auf Zulassung der leistungsstärkeren Blackwell-Chips aus Sicherheitsgründen abzulehnen. Das berichtete das Wall Street Journal. Trump reiste anschließend zum Apec-Gipfel nach Busan in Südkorea, wo er mit Xi Jinping zusammentraf.

Jensen Huang war ursprünglich nicht Teil der Wirtschaftsdelegation auf Trumps Chinareise. Der US-Präsident lud ihn spontan ein, bei einem Zwischenstopp in Alaska doch noch an Bord der Air Force One zu gehen. Gemeinsam mit anderen führenden US-Konzernchefs flog Huang nach Peking. Trump rief Huang zudem während der Live-Aufzeichnung des Podcasts All-In an.

In etwas mehr als einer Woche könnten sich Trump und Xi Jinping am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft im südchinesischen Shenzhen zum dritten Mal in diesem Jahr begegnen. Ob der Fall um Alice Huang bei diesen Gesprächen eine Rolle spielen wird, hat der Präsident bisher verneint.