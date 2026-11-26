Nvidia-Chef Jensen Huang räumt eine Affäre ein. Dazu, ob die Frau vom chinesischen Geheimdienst angeworben wurde, gibt es in Regierungskreisen aber unterschiedliche Auffassungen.

spioniert hat. Während das FBI keine Beweise für eine Tätigkeit als Agentin sieht, gehen andere Regierungsvertreter von einer Rekrutierung aus, wie fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch sagten.

, Nvidia-Chef Jensen Huang nach einer Affäre mit Alice Huang vom Verdacht eines Sicherheitsrisikos freizusprechen. Zugleich zeigen neu ausgewertete Dokumente der chinesischen Zentralbank, dass Firmen aus dem Umfeld der Frau den Aufbau von KI-Rechenzentren in China mit Ausrüstung im Wert von insgesamt 301 Millionen Dollar finanzierten. Die Interpretation der Geheimdienstinformationen gilt Insidern zufolge als zentral für Trumps Entscheidung, sich für die Rückkehr des Nvidia-Chefs einzusetzen. Dem FBI zufolge belegen die Erkenntnisse nicht, dass Alice Huang eine Spionin ist.

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Die CIA schließt jedoch nicht aus, dass neue Beweise auftauchen könnten. US-Außenminister Marco Rubio hatte in einem internen Memo sogar die Einschätzung vertreten, der chinesische Geheimdienst habe sie rekrutiert.