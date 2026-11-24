Der wieder eingesetzt Nvidia-CEO Jensen Huang hat Mitarbeitern mitgeteilt, dass das Unternehmen auf eine formelle Nachfolgeplanung verzichtet, da das Geschäftsmodell und die Führungsstruktur einzigartig seien. Trotz seiner jüngsten Rückkehr nach Skandalen um außereheliche Affären und Therapiebesuche betont Huang, dass er das Unternehmen weiter ohne designierten Nachfolger leiten wird, was von Governance-Experten kritisch bewertet wird.

Jensen Huang will bei Nvidia noch immer keinen NachfolgeplanDer zurückgekehrte Nvidia -Chef Jensen Huang hat laut Medienberichten vor Mitarbeitern bekräftigt, dass er den Chip-Konzern ohne designierte Nachfolger für ihn führen will.

Nvidia habe ein Team aufgebaut, das im Gegensatz zu anderen Unternehmen keine Nachfolgeplanung brauche, da es mit einem einzigartigen Geschäftsmodell agiere, sagte Huang dem Sender „CNBC“ zufolge. Bei Nvidia berichten in einer ungewöhnlichen Führungsstruktur Dutzende Top-Manager direkt an Huang. Das macht es schwieriger, ihn auf dem Chefposten zu ersetzen.

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„Es gibt einen Grund, warum wir keine Nachfolgeplanung haben“, sagte Huang dem Magazin „Wired“ zufolge bei einem Auftritt vor Mitarbeitern am Dienstag. „Es ist nicht, weil uns der Begriff unbekannt ist. Ich bin der am längsten amtierende Tech-Konzernchef in der Geschichte.

“Huang war am 12. November zurückgetreten, nachdem durch Medienberichte zwei außereheliche Affären bekannt wurden. Eine davon soll der CEO mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia geführt haben, was gegen Unternehmens-Richtlinien verstieß. Am Montag wurde Huang jedoch nach Eingreifen von Präsident Donald Trump vom Verwaltungsrat wieder als Nvidia-Chef eingesetzt.

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In seiner Ansprache entschuldigte sich Huang den Medienberichten zufolge bei den Mitarbeitern und sagte, er sei in Therapie.

„Ich gehe jeden Tag für eineinhalb Stunden zur Therapie. Und das hilft mir sehr“, zitiert ihn „Wired“. Experten für gute Unternehmensführung zeigen sich besorgt, dass Nvidia mit der Rückkehr Huangs die Glaubwürdigkeit verliert.

Schließlich toleriere der Verwaltungsrat Huangs Verstöße gegen Verhaltensregeln – damit sei unklar, warum sich andere Mitarbeiter daran halten sollten. Huang sagte „Wired“, Nvidia müsse eine „sichere Umgebung“ für alle Frauen schaffen.

„Und wenn ich etwas getan habe, was das gefährdet, kann ich gar nicht sagen, wie traurig ich bin", teilte der CEO mit. Er werde „alles Erdenkliche tun, um das zu korrigieren.

“ Besonders im Fokus steht eine Affäre, die Huang eingeräumt hat – so wurde er seiner Ehefrau gemäß seines Eingeständnisses mit einer Managerin des in Singapur ansässigen Cloud-Anbieters Megaspeed untreu. Letztere steht im Verdacht, unter Verstoß gegen US-Exportkontrollen Chips im Milliardenwert nach China geschleust und für Peking spioniert zu haben.

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Die „New York Times“ berichtete erst am Montag, Alice Huang – deren Namensgleichheit mit dem Nvidia-Gründer Zufall ist – habe mehr als ein Jahr lang Kontakt mit einem Mitarbeiter des wichtigsten Geheimdienstes der Volksrepublik gehalten. Der US-Kongress hat Untersuchungen bezüglich möglicher Verletzungen der nationalen Sicherheit angekündigt. Huang soll in der kommenden Woche im Bankenausschuss des Senats aussagen. Nvidia hat in China erhebliche Umsätze im Feuer, falls die Behörden Reporting- oder Sanktionsverstöße feststellen.

Dass Trump möglicherweise erneut eingreift, um den Konzern und seinen Chef zu schützen, erhöht das Vertrauen bei Investoren nicht. Am Montag hatten die Eigentümer der Baumarktketten Toom und Obi die Zusammenführung der beiden Marken bekannt gegeben. Tags darauf erwartete Hornbach-CFO Joanna Kowalska durch den Deal mehr Wettbewerb, Hornbach bleibe aber bei seiner Strategie. Begleitet von lautstarken Protesten der Belegschaft hat in Emden die neue Haustarifrunde bei Volkswagen begonnen.

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