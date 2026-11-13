Jensen Huangs Rücktritt: Skandal, Arroganz und das Ende einer Ära bei Nvidia

Der Rückzug von Jensen Huang löst Skandal aus. Biograf Chris Witt enthüllt toxische Firmenkultur, Affären und narzisstisches Verhalten. Analyse der Folgen für Nvidia.

Der Rücktritt von Jensen Huang von seiner Position als Chef von Nvidia hat nicht nur das Unternehmen, sondern die gesamte Tech-Branche in Erschütterung versetzt. Die offizielle Begründung für den abrupten Ausstieg des Milliardärs sind Enthüllungen über mindestens zwei außereheliche Affären. Eine dieser Beziehungen soll Huang mit einer Person geführt haben, die von US-Geheimdiensten explizit als chinesische Spionin eingestuft wird. Die Namensgleichheit mit anderen öffentlichen Figuren ist dabei zufällig, doch die geopolitischen Implikationen sind schwerwiegend.

Die Fassade des bodenständigen Visionärs zerbricht

Biograf Chris Witt hat in seiner gründlichen Recherche für das Buch "The Thinking Machine" die glänzende öffentliche Fassade von Jensen Huang detailliert analysiert. Durch Gespräche mit fast 200 Interviewpartnern erlangte Witt Einblicke hinter die Kulissen, die ein völlig anderes Bild zeichnen. Witt resümiert, dass Huang und der ehemalige US-Präsident Donald Trump erstaunliche Parallelen aufweisen. Beide teilen eine ausgeprägte Tobsucht, tiefen Narzissmus und, so Witts Vermutung, ähnliche Muster in ihren privaten Beziehungen. Diese Einschätzung untergräbt das lange gepflegte Image von Huang als bodenständiger und bescheidener Visionär.

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Witt beschreibt den Niedergang Huangs als eine zeitlose Erzählung eines Mannes, der durch rücksichtslose Selbstüberschätzung zu Fall kam. In den ersten Begegnungen versuchte Huang stets, als bescheiden und erdig zu wirken. Er wies darauf hin, in seiner Jugend einst als Tellerwäscher gearbeitet zu haben und schreibt seinen Erfolg ausschließlich seinen Mitarbeitern zu. Mit der Zeit wurde jedoch deutlich, dass diese Darstellung inszeniert war. Nicht für die Außenstehenden, sondern für den Biografen selbst entpuppte sich das Verhalten als kalkuliert.

Toxische Unternehmenskultur und Gesetz des Schweigens

Der Vorfall mit der als Spionin eingestuften Person ist nur die Spitze des Eisbergs. Die zweite Affäre soll Jensen Huang mit einer ihm direkt unterstellten Führungskraft mitten im Unternehmen geführt haben. Witt berichtet, dass diese Verbindung bei Nvidia ein offenes Geheimnis war. Besonders befremdlich wirkt die Tatsache, dass Huangs eigene Kinder, Madison und Spencer, ebenfalls in hohen Führungspositionen bei Nvidia arbeiten. Witt nennt dieses Verhalten einen erstaunlichen und respektlosen Akt der Arroganz.

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Hinter den verschlossenen Türen von Nvidia herrschte laut Witt eine "Kultur der Omertà", einem Gesetz des Schweigens, das an die Mafia erinnert. Diese Haltung wurde erst durch die intensiven Ermittlungen der US-Geheimdienste und aufmerksame Medienrecherchen durchbrochen. Witt rechnet fest damit, dass sich in Zukunft noch weitere Frauen zu Wort melden werden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Die interne Dynamik war geprägt von einer Atmosphäre der Unterwürfigkeit.

Schreianfälle und Angst vor dem CEO

Das Verhältnis zwischen Jensen Huang und seiner Belegschaft war von extremer Einseitigkeit geprägt. Witt berichtet, dass Huang keinerlei Widerspruch duldete. Wer ihm auch nur in Kleinigkeiten widersprach, musste mit cholerischen Wutausbrüchen rechnen. Diese Schimpftiraden konnten eine Stunde oder länger dauern. Die Führungsriege um Huang herum schien aufrichtige Angst vor ihm zu haben, ein Klima, das Innovationen eher behinderte als förderte.

Dennoch wird Huang als Weltklasse-Informatiker anerkannt. Er besaß einen unerbittlichen Intellekt und war in der Lage, schwierige Deals mit mächtigen Kunden abzuschließen. Seine Art zu arbeiten war extrem; wenn sich Chips in Taiwan verzögerten, rief er an und fing sofort an zu schreien. Diese harte, aber effektive Führungsstyle trug maßgeblich zum Aufstieg von Nvidia bei. Huang hat das Unternehmen praktisch aus dem Nichts aufgebaut und es zu einem Tech-Giganten gemacht.

Die unersetzliche Leerstelle und künftige Herausforderungen

Die Konsequenzen für Nvidia sind dramatisch. Ohne Jensen Huang entsteht eine massive Leerstelle, die möglicherweise unmöglich zu füllen ist. Witt vergleicht die Situation mit der Chicago Bulls ohne Michael Jordan. Diese Metapher unterstreicht die zentrale Rolle, die Huang für die Identität und den Erfolg des Unternehmens spielte. Der abrupte Rücktritt hinterlässt nicht nur ein Vakuum an der Spitze, sondern zwingt das Unternehmen zu einer fundamentalen Neuausrichtung seiner internen Strukturen.

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Nvidia steht nun vor der Aufgabe, die toxische Unternehmenskultur nachhaltig zu beseitigen und das Vertrauen der Mitarbeiter sowie der Investoren zurückzugewinnen. Die Enthüllungen über Affären und die drohenden politischen Konsequenzen durch die Verbindung zu einer als Spionin eingestuften Person belasten das Markenimage schwer. Die nächsten Monate werden entscheidend dafür sein, ob Nvidia in der Lage ist, diese Krise zu bewältigen und weiterführende Innovationen voranzutreiben. Die Branche wird das weitere Vorgehen der Unternehmensleitung genau beobachten.