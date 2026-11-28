Jensen Huang ist zurück, Nvidia hebt ab und die wO-Community läuft zur Hochform auf: Zwischen Galgenhumor, bissigen Kommentaren und verpassten Gewinnen gibt es wieder reichlich Gesprächsstoff. 28.11.2026

Jensen Huang ist zurück, Nvidia hebt ab und die wO-Community läuft zur Hochform auf: Zwischen Galgenhumor, bissigen Kommentaren und verpassten Gewinnen gibt es wieder reichlich Gesprächsstoff.gleich mit.

Nachdem der KI-Champion zuletzt kräftig unter Druck geraten war, sorgte am Montag eine überraschende Kehrtwende für einen regelrechten Kurssprung: Jensen Huang kehrte an die Unternehmensspitze zurück. Während sich manche wO User über satte Gewinne freuten, ärgerten sich andere über verpasste Einstiegschancen oder einen zu frühen Verkauf. Auch Donald Trumps Rolle bei der Personalentscheidung und die weiterhin offenen Fragen rund um Nvidia sorgten für reichlich Gesprächsstoff. In der wallstreetONLINE-Community wurde entsprechend leidenschaftlich diskutiert.

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Zwischen Raketen-Emojis, Galgenhumor, bissigen Seitenhieben und wilden Theorien zum Börsengeschehen war wieder einiges geboten. Wir haben die besten, witzigsten und kuriosesten Kommentare aus der "Da will wohl niemand gerade stehen, für das was er eingebrockt hat :-) .. das sehe ich in der Tat als 'Verzweiflunggstat' .. und bin wieder raus ..