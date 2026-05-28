Jeremiyah Love blamiert sich im Podcast: Rookie erkennt NFL-Stars nicht

Jeremiyah Love, dritter Pick des NFL-Drafts bei den Arizona Cardinals, zeigt im Podcast der St. Brown-Brüder erschreckende Wissenslücken. Er verwechselt Jared Goff mit einem Schauspieler und erkennt Legenden wie Calvin Johnson nicht. Die Episode offenbart die Herausforderungen junger Talente beim Einstieg in die NFL.

Jeremiyah Love , der als dritter Pick des NFL -Drafts bei den Arizona Cardinals eine neue Ära prägen soll, hat in einem Podcast der Brüder Equanimeous und Amon-Ra St. Brown eine entlarvende Schwäche offenbart.

Der junge Running Back hatte große Mühe, einige der bekanntesten Stars der Liga zu identifizieren. In der jüngsten Folge des Formats wurden Love mehrere Bilder von aktuellen und ehemaligen NFL-Spielern vorgelegt, und er sollte deren Namen nennen. Das Ergebnis war ernüchternd: Love schnitt bestenfalls mangelhaft ab und offenbarte eklatante Wissenslücken. Bereits beim ersten Bild, das den Quarterback Jared Goff der Detroit Lions zeigte, war Love ratlos.

Ich kenne diesen ersten Typen nicht, meinte Love verunsichert. Er sieht aus wie dieser alte Kerl Andrew Garfield, fügte er hinzu und bezog sich damit auf den 42-jährigen Schauspieler. Als Amon-Ra St. Brown ihn aufklärte, dass es sich um Goff handelt, schien Love sich vage zu erinnern. Ich habe von ihm gehört.

Das ist er? fragte der 20-Jährige ungläubig. Dabei ist Goff seit Jahren einer der etabliertesten Quarterbacks der NFL und führte die Rams 2019 in den Super Bowl. Später im Podcast zeigte sich Love erneut unsicher: Er fragte, ob Goff überhaupt noch aktiv sei und ob er ein guter Quarterback gewesen sei. Das sorgte bei den St. Brown-Brüdern für ungläubiges Staunen.

Love, der selbst aus dem College Football kommt, tat sich auch bei anderen Legenden schwer. So erkannte er Wide-Receiver-Ikone Calvin Johnson, genannt Megatron, nicht sofort. Love schob es darauf, dass Johnson im Fernsehen anders ausgesehen habe. Auch mit Kicker Brandon Aubrey, der wie Love von der University of Notre Dame stammt, konnte der Running Back nichts anfangen.

Selbst Peyton Hillis, ehemaliger Browns-Running-Back und Cover-Athlet von Madden 12, blieb Love fremd. Die einzigen Spieler, die Love problemlos identifizierte, waren diejenigen, die zuvor gegen seine eigene College-Mannschaft gespielt hatten. Das zeigte, dass sein Wissen über die NFL jenseits seines direkten Umfelds sehr begrenzt ist. Die Episode wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, die junge Talente beim Übergang vom College in die Profiliga bewältigen müssen.

Während Love auf dem Feld mit seinem Talent überzeugen will, offenbart er abseits des Platzes noch große Lernlücken. Für die Arizona Cardinals, die mit dem dritten Pick große Hoffnungen in ihn setzen, ist das vielleicht kein allzu großes Problem - schließlich kommt es auf die Leistung auf dem Rasen an. Dennoch zeigt der Vorfall, dass Love noch viel Arbeit vor sich hat, um sich in der NFL-Kultur zurechtzufinden. Am 11.

Oktober haben die Cardinals die Gelegenheit, Love aus nächster Nähe zu testen: Dann treffen sie in Woche fünf der neuen Saison auf die Detroit Lions, und Love wird Jared Goff persönlich gegenüberstehen. Vielleicht kann er dann nicht nur seinen Namen, sondern auch sein Können unter Beweis stellen. Die Reaktionen auf Loves Auftritt im Podcast waren gemischt.

Einige Fans zeigten sich amüsiert über die Naivität des Rookies, andere kritisierten, dass ein angehender Profi mehr Respekt vor den Größen der Liga haben sollte. Fest steht: Love hat noch viel zu lernen, sowohl auf als auch neben dem Platz. Die Cardinals hoffen, dass er sich schnell an die neuen Anforderungen gewöhnt und seine Wissenslücken schließt. Denn in der NFL zählt nicht nur Talent, sondern auch die Fähigkeit, sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden.

Love hat das Potenzial, ein Star zu werden - aber der Weg dorthin ist noch weit. Die Geschichte um Love und seine Unkenntnis ist auch ein Beispiel dafür, wie schnell der Ruhm im modernen Sport vergehen kann. Während Spieler wie Calvin Johnson oder Jared Goff längst Ikonen sind, sind sie für die jüngste Generation manchmal nur vage Begriffe. Love selbst scheint sich dieser Diskrepanz bewusst zu sein.

Im Podcast wirkte er oft verlegen und bemüht, sich zu erklären. Vielleicht wird er in Zukunft öfter die Gelegenheit nutzen, um sich mit der Geschichte und den Stars seiner neuen Liga vertraut zu machen. Die Cardinals jedenfalls werden ihm dabei sicherlich unter die Arme greifen - schließlich soll er der Running Back der Zukunft sein





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