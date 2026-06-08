Jeremy Arévalo empfiehlt sich für WM-Kader: Starkes Debüt in ecuadorianischer Startelf

Der 21-jährige Stürmer Jeremy Arévalo, der beim VfB Stuttgart bisher kaum zum Einsatz kam, überzeugte im Vorbereitungsspiel Ecuadors gegen Guatemala mit einer herausragenden Leistung und festigte seinen Platz im WM-Kader. Nationaltrainer Sebastián Beccacece hob hervor, dass Arévalo genau den Spielertyp liefere, den das Team benötigt. Gleichzeitig wurden weitere deutschsprachige Profis wie Bilal El Khannouss und Ermedin Demirovic in Testspielen berücksichtigt, während zwei Talente für die U19-EM nominiert wurden.

Drei Tage vor dem Beginn der Weltmeisterschaft absolvierten die ecuadorianischen WM-Teilnehmer ihre letzten Testspiel e. Dabei machte ausgerechnet der nominelle Bankdrücker Jeremy Arévalo mit einer starken Leistung auf sich aufmerksam.

Der 21-jährige Stürmer, der erst im Januar von Racing Santander zum VfB Stuttgart wechselte und bei den Profis bislang nur 32 Minuten Einsatzzeit sammelte, stand im Spiel gegen Guatemala erstmals in der Startelf. Obwohl er kein Tor erzielte, zeigte er die auffälligste Leistung unter den Offensivspielern.

Nationaltrainer Sebastián Beccacece lobte den Ecuadorianer für seinen Einsatz und seine Form und betonte, dass Arévalo genau die Art von Stürmer sei, die das Team brauche - einer, der sich zurückfallen lässt, den Ball behauptet, in den Strafraum eindringt und einen guten Abschluss hat. Beccacece verwies zudem auf die zusätzlichen Trainingseinheiten, die Arévalo absolviere, um wieder in Topform zu kommen. Neben Arévalo wurden weitere deutsche bzw. deutschsprachige Spieler in den Testspielen eingesetzt.

Der marokkanische Nationalspieler Bilal El Khannouss kam beim 1:1 gegen Norwegen in der 64. Minute ins Spiel, während Ermedin Demirovic beim 1:1 Bosniens gegen Panama mitwirkte. Die beiden youngsters Torhüter Florian Hellstern und Mittelfeldspieler Mirza Catovic wurden unterdessen für den U19-EM-Kader des Deutschen Fußball-Bundes nominiert, was eine besondere Auszeichnung darstellt. Diese Mischung aus erfahrenen Kräften und talentierten Nachwuchsspielern zeigt die Tiefe der europäischen Teams im Vorfeld des Turniers.

Die bevorstehende Weltmeisterschaft rückt damit immer näher, und die Teams feilen an ihren letzten Details. Während etablierte Stars die Nennung in den Startaufstellungen erwarten, nutzen junge oder bisher wenig berücksichtigte Spieler wie Jeremy Arévalo die Chance, sich in den letzten Testspielen zu empfehlen. Die Auftritte in diesen Freundschaftsspielen können entscheidend dafür sein, ob ein Spieler im finalen Kader bleibt oder sogar eine tragende Rolle im Turnierverlauf übernimmt.

Die Verantwortlichen setzen auf Spielintelligenz, taktisches Verständnis und die Bereitschaft, sich bedingungslos einzubringen - Fähigkeiten, die Arévalo nach Ansicht seines Trainers in besonderem Maße mitbringt. Damit steht fest, dass das Turnier nicht nur von den großen Namen, sondern auch von solchen Überraschungen geprägt sein könnte





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