Der britische Ex-Labour-Chef über den aktuellen Trend nach links, seinen Nachfolger Andy Burnham und sein „Gaza-Tribunal“, das er in Berlin vorstellt.

Der britische Ex-Labour-Chef über den aktuellen Trend nach links, seinen Nachfolger Andy Burnham und sein „Gaza-Tribunal“, das er in Berlin vorstellt. Ja, das tut es.

Mamdani hat die Tür zu einem sozial gerechteren und ökologisch nachhaltigeren New York geöffnet und mit seiner Kampagne enorme. Ich war erst kürzlich in New York und sehr beeindruckt von den Veränderungen, die ich dort sah, sowie vom Erfolg demokratischer Kandidaten, die von den „Democratic Socialists of America“ unterstützt wurden. Aber sie haben ihre Ämter noch nicht angetreten.

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Ab Januar werden sie2017 in Großbritannien erstmals als Spitzenkandidat für die Labour-Partei antraten , forderten Sie eine klare Abkehr vom neoliberalen Kurs der Jahre zuvor sowie höhere Steuern für Großkonzerne und Spitzenverdiener. Ihr Motto lautete „For the many, not the few“. Warum war die Zeit damals noch nicht reif für diesen Slogan? Das war schon damals richtig und heute noch mehr, denn die Ungleichheit hat seitdem enorm zugenommen.