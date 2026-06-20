Jeremy Doku könnte von der WM abreisen, um bei der Geburt seines Kindes anwesend zu sein

Der Flügelspieler Jeremy Doku hat sich entschieden, die Weltmeisterschaft zu verpassen, um bei der Geburt seiner Frau Shireen Erin Lyannda Raymond beizuwohnen. Die Geburt soll in der zweiten Juli-Woche stattfinden, also rund um das Viertelfinale.

Jeremy Doku könnte zeitnah von der WM abreisen, um bei der Geburt seines ersten Kindes anwesend zu sein. Der Flügelspieler hat sich entschieden, die Weltmeisterschaft zu verpassen, um bei der Geburt seiner Frau Shireen Erin Lyannda Raymond beizuwohnen.

Die Geburt soll in der zweiten Juli-Woche stattfinden, also rund um das Viertelfinale. Doku hat sich entschieden, die Geburt nicht zu verpassen, da es sein erstes Kind ist. Der Verband hat Verständnis für die Situation und wird sehen, was er tun kann. Nicht alle können die Entscheidung von Doku nachvollziehen, da es viele Spieler gibt, die an einer Weltmeisterschaft teilnehmen würden.

Die französische Journalistin France Pierron hat Doku heftige Kritik angedeihen, indem sie sagte, dass Doku bei der Geburt nur eine Nebenrolle spielt. Auch Brandon Mechele, der Innenverteidiger, droht den Belgiern, da seine Partnerin ungefähr zur gleichen Zeit Nachwuchs erwartet. Ein bitterer Zufall für die Belgier, die vor dem nächsten Spiel gegen den Iran unter Zugzwang stehen





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