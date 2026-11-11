Jeremy Latcham übernimmt DC Studios und reicht neuen Kurs für DCU vor

Im Dezember verlässt James Gunn und Peter Safran DC Studios, und Jeremy Latcham übernimmt das Ruder. Der Ex-Marvel-Retter wird DCU in Richtung MCU 2.0 lenken. Er betont eine einheitliche Tonalität und das Bewahren der Marke.

Am 1. Dezember werden James Gunn und Peter Safran ihre Positionen bei DC Studios räumen, während der Marvel‑Veteran Jeremy Latcham das Ruder übernimmt. Latcham war maßgeblich an der ersten Phase des MCU beteiligt und hat zuvor die Einheitlichkeit von Pelikans Serien bewertet. Er kündigte an, DC für die Zukunft systematischer zu strukturieren und eine narrative Kohärenz zu schaffen.

Latcham's Vision für das DCU

Latcham bezeichnet seine geplante Herangehensweise als konservativ, betont aber die Notwendigkeit einer kohärenten Star‑Crossing‑Strategie. Er will die bislang unabhängigen Projekte des DCU zusammenführen und sie auf ein gemeinsames Ziel ausrichten. Dabei soll der Fokus stärker auf einheitlichen Plot‑Arcs und Tonalität liegen, ähnlich dem Ansatz des MCU.

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Reaktion der Fans und die Zukunft von Gunns Projekten

James Gunn wird laut Industriensource weiterhin an einem nicht veröffentlichten Film für das DCU schreiben. Viele Spekulationen deuten darauf hin, dass es sich um ein neues Superman‑Projekt handeln könnte. Obwohl Gunn die Rolle im DC‑Stammfilmportfolio hält, bleibt sein künftiger Beitrag zum DCU unklar.

Skydancs Position und kommende Präsentation

Skydance betont, dass die Marke DC weiterhin Bestand haben wird. Das Unternehmen plant eine öffentliche Präsentation über die neue Ausrichtung des DCU für das laufende Jahr. Bis dahin sei ein Umfassendes Reboot "unwahrscheinlich", doch ein gelegentliches Reboot "nicht ausgeschlossen" genannt.

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Auswirkungen auf die Filmwelt und Daten

Die Entscheidung könnte die Herangehensweise an Superhero‑Kinocontinua grundlegend verändern. Während bisherige DC‑Projekte in Ton, Stil und Netzwerksystem stark variierten, soll Latcham eine koordinierte Produktionsstruktur etablieren. Der Rewrite des DCU als MCU‑ähnlicher Blockbuster-Kanon könnte die Erwartungen der Konsumenten neu kalibrieren und potenziell die Box-Office‑Performance verbessern.

Was folgt jetzt und nächste Schritte

Latcham wird unmittelbar nach dem Amtsantritt den Produktions‑ und Distributionskonzept planen. Seine Priorität liegt auf einer konsistenten Markenstrategie, wobei die bereits gedrehten Serien als Bindeglied wirken sollen. Die nächste Ankündigung ist auf dem aktuellen Entwicklungsstand eines neuen Projekts zu erwarten, die genaue Natur jedoch noch nicht flüssig ist.