Knicks-Spieler Jeremy Sochan wird unabhängig vom Ausgang der NBA-Finals einen Championship-Ring erhalten, da er während der Saison bei den Spurs unter Vertrag stand. Der polnische Forward schreibt damit Geschichte als erster Pole mit einem NBA-Titel.

Um die NBA -Meisterschaft zu kämpfen, möchten nahezu alle Spieler ihren ersten Championship-Ring in ihrer Karriere gewinnen. Ein Spieler hat diesen jedoch bereits sicher: Knicks-Star Jeremy Sochan (23).

Dies liegt daran, dass der Forward vor seinem Wechsel nach New York zu Beginn der Saison für die San Antonio Spurs aktiv war. Insgesamt 28 Mal kam er für die Texaner zum Einsatz, bevor San Antonio seinen Vertrag im Februar 2026 vorzeitig auflöste. Kurz darauf unterschrieb Sochan als Free Agent bei den New York Knicks, für die er in der regulären Saison 16 und in den Playoffs bislang fünf Einsätze absolvieren konnte.

Ob Sochan in der Finalserie gegen seine ehemaligen Mitspieler Spielanteile erhalten wird, ist allerdings fraglich - im ersten Spiel verbrachte er die gesamten 48 Minuten auf der Bank. Grund dafür ist eine Tradition der NBA: Alle Spieler, die während der Saison im Kader des späteren Meisters standen, erhalten einen Ring - selbst wenn sie zum Zeitpunkt des Titelgewinns nicht mehr dem Team angehören.

Daher wird Sochan sich bereits jetzt Champion nennen können, unabhängig davon, ob die Knicks die Finals gewinnen oder verlieren. Somit steht bereits fest, dass er Basketballgeschichte schreiben wird, denn Jeremy Sochan ist der erste Pole, der die NBA-Meisterschaft gewinnen wird. Zwar wurde der Forward im US-Bundesstaat Oklahoma als Sohn einer polnischen Mutter und eines amerikanischen Vaters geboren, doch er entschied sich, für die polnische Nationalmannschaft aufzulaufen.

Einigen deutschen Basketballfans dürfte sein Name zudem bekannt vorkommen: In der Saison 2020/21 startete Jeremy Sochan seine Profikarriere bei der Ulm OrangeAcademy in der ProB, bevor er 2022 als neunter Pick im NBA-Draft zu den Spurs wechselte. Nach einer vielversprechenden Anfangszeit in San Antonio rutschte er jedoch in der internen Hierarchie zurück und musste schließlich in New York einen Neuanfang suchen - der ihn direkt zu seinem ersten Championship-Ring führen wird





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