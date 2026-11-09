Jerome Boateng steigert Trabzonspor auf Platz 2 in der Süper Lig

Jerome Boatengs Wechsel zu Trabzonspor trägt Früchte. Mit Assistenztrainer Thomas Reis führt er die Mannschaft auf Platz 2 der Süper Lig nach 9 Spielen.

Jerome Boateng hat seine erste Zeit bei Trabzonspor in der türkischen Süper Lig als überwiegend positiv erlebt. Der ehemalige deutsche Weltmeister von 2014 bezeichnete den Wechsel als großartigen Schritt, bei dem er sich innerhalb kürzester Zeit in der Stadt Trabzon wie zu Hause gefühlt hat. In einem öffentlichen Statement betonte er die herzliche Aufnahme durch die Menschen im Verein und in der Region, deren Aufrichtigkeit und Hilfsbereitschaft ihn nachhaltig beeindruckt haben.

Statistische Dominanz im Assistenzamt

Boateng fungiert seit acht Spielen als Assistent von Cheftrainer Thomas Reis bei Trabzonspor. Die Zusammenarbeit zeigt beeindruckende numerische Ergebnisse: Von den acht gemeinsamen Vorbereitungsspielen gewann das Duo sieben Partien und hielt in fünf dieser Begegnungen die Nullmarke. Der letzte Erfolg war ein 2:0-Auswärtssieg gegen Alanyaspor am vergangenen Sonntag, der Trabzonspor auf den zweiten Platz der Liga-Klassement vorrücken ließ.

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Boatengs Analyse des Starts

Der 35-jährige Jerome Boateng bewertete den Saisonstart als sehr positiv und betonte die wachsende Zuversicht im Team. Aus den ersten neun Ligaspielen resultierten acht Siege und nur eine Niederlage. Boateng äußerte seine Dankbarkeit für die vielen schönen Momente und Erfahrungen, warnte jedoch davor, den Erfolg vorschnell zu feiern. Er betonte klarsichtig, dass die Mannschaft noch ganz am Anfang des Projekts steht und die Länderspielpause für die weitere Entwicklung genutzt werden muss.

Thomas Reis fordert Wachsamkeit

Trainer Thomas Reis reagierte nach dem erneuten Wochenendeinsatz mit einer nüchternen Einschätzung der aktuellen Situation. Obwohl Trabzonspor aktuell auf Platz 2 der Tabelle rangiert, erklärte der deutsche Headcoach, dass dies für die Ambitionen des Vereins noch nicht ausreicht. Reis verwies darauf, dass Schwächen im Spiel nicht ignoriert werden dürfen und betonte die Notwendigkeit, trotz der Tabellenposition weiter hart an der Verbesserung zu arbeiten.

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Schwächen und Fans als Motivation

Thomas Reis gab offen zu, dass es in den jüngsten Partien Phasen gab, in denen sich die Mannschaft schwer tat. Er betonte die Bedeutung der Unterstützungsstruktur durch die Fans, die dem Team Kraft geben sollen, um diese Schwächen abzubauen. Die strategische Ausrichtung auf mehr Stabilität zeigt auch in der Defensive Wirkung, wie Medienberichte bestätigen. Die defensive Linie wirkt zunehmend gefestigter und weniger anfällig für Gegnerangriffe.

Medialer Beifall für defensive Stabilität

Die türkische Sportmedienlandschaft reagiert positiv auf die Entwicklungen unter Boateng und Reis. Olcay Çakır vom Portal Fanatik hob besonders die ruhige Leistung der Abwehrkette hervor. Er merkte an, dass das Ballgefühl von Jerome Boateng spürbar sei und er im Feld praktisch eine Mauer errichtet habe. Diese mediale Anerkennung unterstreicht die strategische Bedeutung von Boatengs Präsenz auf dem Platz.