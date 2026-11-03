Jesús de Miguel schwer verletzt: Spanischer Fußball schockiert

CD Teneriffa Stürmer Jesús de Miguel liegt nach einem harten Foul von FC Andorra Torwart Owono im Koma. Der Zustand verschlechtert sich neurologisch.

Der spanische Profifußball ist von einem schweren medizinischen Notfall erschüttert worden, der die gesamte Szene aufhorchen ließ. Jesús de Miguel, der dreißigjährige Stürmer des CD Teneriffa, erlitt bei einer Zweitliga-Partie gegen den FC Andorra lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf. Der Vorfall ereignete sich in der Nachspielzeit, als es zu einem heftigen Zusammenprall mit dem herausgesprinteten Keeper kam.

Kritischer Zustand nach harschem Foul

Die dramatische Sequenz begann, als Jesús de Miguel in hohem Tempo kurz hinter der Mittellinie lief und vom Torwart des FC Andorra, Jesús Owono, gefoult wurde. De Miguel krümmte sich zunächst vor Schmerzen und blieb regungslos liegen. Rettungskräfte mussten den Spieler später auf dem Weg ins Krankenhaus wiederbeleben. Eine erste Mitteilung bestätigte, dass De Miguel zwar selbstständig atmet, jedoch weiterhin bewusstlos ist.

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Verschlechterung des neurologischen Status

Anfangs gab der Verein CD Teneriffa noch Entwarnung und bezeichnete den Zustand als ernst, aber stabil. Am darauffolgenden Morgen änderte sich diese Einschätzung jedoch drastisch. Der Klub teilte offiziell mit, dass sich der neurologische Zustand von Jesús de Miguel verschlechtert hat. Weitere Details zur genauen Diagnose sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, während das medizinische Personal intensiv arbeitet.

Schiedsrichter bricht Spiel sofort ab

Der Schiedsrichter reagierte unmittelbar auf die Tragik und beendete die Partie beim Stand von zwei zu zwei. Die Entscheidung fiel angesichts der Schockzustände bei allen Beteiligten. Sowohl die Spieler des CD Teneriffa als auch die Mannschaft des FC Andorra wirkten tief erschüttert vom Anblick des verletzten Kollegen. Das Spiel konnte unter diesen Umständen nicht fortgesetzt werden.

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Rote Karte für den Keeper Owono

Jesús Owono sah für seine Aktion sofort die Rote Karte des Schiedsrichters. Die Wertung der Handlung als überhart führte zum direkten Ausschluss aus dem Spiel. Dies unterstreicht die Schwere des Fouls, das zu den gravierenden Kopfverletzungen führte. Die Disziplinarmaßnahmen sind Teil der regulären Prozesse, doch im Vordergrund steht aktuell die Gesundheit des betroffenen Spielers.

Solidarität im spanischen Fußball

Der FC Andorra äußerte sein tiefes Bedauern und sendet Jesús de Miguel viel Kraft sowie beste Genesungswünsche. Der Verein umarmt spirituell den Spieler, seine Familie und den Club CD Tenerife. Auch andere große Klubs wie Real Madrid zeigen ihre Unterstützung. Auf der Plattform X versicherte Real Madrid volle Solidarität in dieser schwierigen Zeit und wünscht dem Betroffenen alles Gute.