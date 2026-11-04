Jesús de Miguel tot: Torhüter Jesús Owono äußert sich erstmals

Jesús de Miguel ist nach einer Kollision mit Andorras Torhüter Jesús Owono gestorben. Die spanische Polizei ermittelt, die Beerdigung ist am Donnerstag.

Im spanischen Fußball herrscht nach dem Tod von Jesús de Miguel weiterhin tiefe Betroffenheit. Der Stürmer des Zweitligisten CD Teneriffa starb am Dienstagmorgen im Alter von 30 Jahren, nachdem er im Spiel mit dem Torhüter des FC Andorra, Jesús Owono, heftig kollidiert war.

Der Keeper hat sich nun erstmals öffentlich geäußert. In einer vom FC Andorra veröffentlichten Erklärung sprach Jesús Owono von den schlimmsten Tagen seines Leben und schrieb, ihm fehlten die Worte. Der Verlust bereite ihm unermesslichen Schmerz.

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Kollision im Spiel und Ermittlungen der Polizei

Die spanische Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, um genau zu klären, was in der Spielszene geschah. Nach dieser Szene wurde Jesús de Miguel in die Klinik eingeliefert.

Die Ermittler wollen den Hergang des Zusammenstoßes rekonstruieren, bei dem Jesús Owono als Torhüter des FC Andorra und der Stürmer von CD Teneriffa aufeinandertrafen. Die Frage nach dem genauen Ablauf steht damit im Mittelpunkt der Untersuchung.

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Der Stürmer starb laut den vorliegenden Angaben in der Folge der Verletzung am Dienstagmorgen. Öffentliche Ergebnisse der Ermittlungen wurden bisher nicht genannt.

Owono äußert Respekt vor den anstehenden Klärungen

Jesús Owono erklärte, dass er allen anstehenden Klärungen mit größtem Respekt begegnen werde. Der Torhüter räumte ein, dass es viele Dinge zu klären gebe.

Gleichzeitig betonte Jesús Owono, dass er im Moment an nichts anderes denken könne als an Jesús de Miguel und den gemeinsamen Schmerz. Seine Worte konzentrieren sich damit vor allem auf den Verlust und die Trauer.

Owono schloss seine Erklärung mit einem Abschiedswort an den Verstorbenen und wünschte ihm Ruhe in Frieden. Die Mitteilung wurde über den Verein FC Andorra verbreitet.

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Beerdigung am Donnerstag und Trauerfeier am Samstag

Jesús de Miguel wird am Donnerstag beerdigt, und sein Verein CD Teneriffa begleitet die Trauer mit einem klaren Terminplan. Die Beerdigung findet damit vor den öffentlichen Gedenkveranstaltungen statt.

Die Teamkollegen, der Trainerstab und die Vereinsführung des Zweitligisten CD Teneriffa werden bei der Beerdigung vor Ort sein. Sie wollen dem Stürmer persönlich die letzte Ehre erweisen.

Am Samstag will der Klub von der Kanaren-Insel mit einer großen öffentlichen Trauerfeier Abschied nehmen. Fans und Anhänger erhalten dort die Möglichkeit, sich öffentlich von dem 30-Jährigen zu verabschieden.

Der Tod des Stürmers hat über den Verein hinaus Wirkung im spanischen Fußball. Die Berichterstattung beschreibt die Stimmung als weiterhin geprägt von Schock, während die Ermittlungen der Polizei parallel laufen.