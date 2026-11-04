Jesús Owono spricht über tödlichen Zusammenstoß mit Jesús de Miguel

Der Torwart Jesús Owono erklärt sich erstmals zum tödlichen Unfall von Jesús de Miguel. Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung nach der Kollision auf dem Platz.

Die Fußballwelt ist bestürzt über den plötzlichen Tod des spanischen Stürmers Jesús de Miguel im Alter von dreißig Jahren. Der Torwart Jesús Owono vom FC Andorra hat sich nun erstmals öffentlich geäußert und beschreibt die Ereignisse als die schwersten Tage seines Lebens. Die Kollision zwischen beiden Spielern in der Nachspielzeit eines Spiels hat zu einer internationalen Trauer und rechtlichen Ermittlungen geführt.

Detaillierte Abläufe der tödlichen Kollision

Am vergangenen Montag ereignete sich der Vorfall in der Schlussphase des Spiels, als Jesús de Miguel vom CD Teneriffa mit Jesús Owono kollidierte. Beide Spieler stürzten daraufhin zu Boden, wobei de Miguel regungslos auf dem Rasen liegen blieb. Die medizinischen Rettungskräfte eilten sofort auf das Feld, um Erste Hilfe zu leisten und den Zustand des Spielers zu stabilisieren.

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Während des Transports ins Krankenhaus erlitt de Miguel einen Herzstillstand. Das Notfalls team konnte ihn zunächst wiederbeleben, doch sein Gesundheitszustand verschlechterte sich in der darauffolgenden Nacht erheblich. Am Dienstagmorgen gegen acht Uhr bestätigte das Universitätsklinikum Nuestra Señora de Candelaria den Tod des Fußballers.

Positionen der Beteiligten und rechtliche Schritte

Jesús Owono, der auch für die Nationalmannschaft von Äquatorialguinea spielt, veröffentlichte eine Erklärung über seinen Verein FC Andorra auf der Plattform X. In diesem Statement drückt er seine tiefe Betroffenheit aus und stellt sicher, dass seine Gedanken bei de Miguel, seiner Familie und allen Angehörigen sind. Er betont, dass ihm die Worte fehlen, um den Verlust zu verarbeiten.

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Die spanische Polizei hat daraufhin Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Owono kündigt an, sich diesen Untersuchungen mit größtem Respekt zu stellen und kooperativ zu sein. Aktuell konzentriert er sich jedoch emotional ausschließlich auf den verstorbenen Gegner und den Schmerz, den diese Situation verursacht hat.

Konsequenzen für den Verein und Trauerfeierlichkeiten

Der CD Teneriffa wird den verstorbenen Spieler am Donnerstag beisetzen. Neben den Teamkollegen werden auch der Trainerstab sowie die Vereinsführung von de Miguel auf seinem letzten Weg begleiten. Dies unterstreicht die enge Verbundenheit innerhalb des Clubs und die Bedeutung, die de Miguel für das Team hatte.

Zusätzlich zur privaten Beerdigung ist am Samstag eine große öffentliche Trauerfeier geplant. Diese Veranstaltung bietet Fans und der weiteren Öffentlichkeit die Möglichkeit, Abschied zu nehmen und dem Leben von Jesús de Miguel zu gedenken. Die Gemeinschaft rund um den spanischen Fußball steht derzeit vor der Herausforderung, mit dem tragischen Ereignis gemeinsam umzugehen.