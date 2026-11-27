Vor dem Doppelmord stalkte sein Ex Jesse Baird monatelang. Im Prozess kommen erschreckende Details ans Licht.

wurde vor seinem Tod über Monate hinweg von seinem ehemaligen Partner gestalkt. Im Verfahren gegen Beau Lamarre-Condon kamen Einzelheiten zu den Nachstellungen ans Licht.berichtet, soll der damalige Polizist seine beruflichen Befugnisse genutzt haben, um herauszufinden, wo sichMit einer vorgeschobenen Begründung besorgte er sich Überwachungsvideos von einem Date des Moderators.

Außerdem verschaffte er sich mehrfach Zugang zu dessen Haus und stahl bei einem Einbruch unter anderem ein Handy und ein Portemonnaie. Am 19. Februar 2024 lauerte Beau mehr als drei Stunden vorZuhause in Paddington. Dort tötete er den 26-Jährigen und dessen 29-jährigen Partner Luke Davies mit Schüssen.

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Die Jury erklärte den Ex-Polizisten nach etwa zweistündiger Beratung beider Morde für schuldig. Bis zur Festlegung des Strafmaßes blieb er in Haft. JesseNach Darstellung der Staatsanwaltschaft entwickelte Beau dagegen weitergehende Erwartungen und eine zunehmende Fixierung auf ihn.bei einer Verabredung mit einem anderen Mann. Die Überwachungsaufnahmen des Lokals erhielt er unter dem Vorwand, wegen eines möglichen Angriffs in der Gegend zu ermitteln.