Jesse Marsch verlängert seinen Vertrag als Nationaltrainer von Kanada bis 2030

Der kanadische Fußballverband hat mitgeteilt, dass Nationaltrainer Jesse Marsch seinen Vertrag bis 2030 verlängert hat. Der ehemalige Bundesliga-Trainer wird Chef-Coach der Kanadier bleiben, bis zur Jubiläums-WM auf drei Kontinenten in vier Jahren.

Nur wenige Tage vor der Eröffnung des Fußball -Weltmeisterschaftsturniers hat der kanadische Fußball verband mitgeteilt, dass Nationaltrainer Jesse Marsch seinen Vertrag bis 2030 verlängert hat. Der ehemalige Bundesliga-Trainer wird Chef-Coach der Kanadier bleiben, bis zur Jubiläums-WM auf drei Kontinenten in vier Jahren.

Marsch übernahm im Mai 2024 die Trainerposition und wurde damals Nachfolger von Mauro Biello. In den vergangenen Monaten hat er das Team von Platz 49 in der Weltrangliste auf Rang 30 geführt. Von den 29 Spielen, die er bisher an der Seitenlinie stand, gewann sein Team 14. Der kanadische Fußballverband lobte Marsch als Botschafter und für seine außergewöhnlichen Beiträge als Trainer.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer hat dem Team eine klare Identität verliehen und die sportliche Messlatte höher gelegt. Bei der WM ab 11. Juni muss Kanada in Gruppe B gegen Bosnien und Herzegowina, Katar und die Schweiz ran





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