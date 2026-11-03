Jesus de Miguel: Kritischer Zustand nach Zusammenprall mit Jesus Owono

CD Teneriffa meldet neurologische Verschlechterung bei Jesus de Miguel nach tödlichem Unfall mit Torhüter Jesus Owono. Details zum Spielabbruch.

Die Fußballwelt blickt besorgt auf die Verletzung von Jesus de Miguel, dem 30-jährigen Stürmer des spanischen Zweitligisten CD Teneriffa. Nach einem schweren Zusammenprall während eines Ligaspieles befindet sich der Angreifer in kritischer Verfassung. Der Klub gab am Dienstagmorgen bekannt, dass sich der Zustand des Spielers über Nacht im Krankenhaus neurologisch verschlechtert hat. Weitere Informationen zur Genesung sollen in Kürze folgen.

Schwerer Unfall im Nachspielzeit

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend im Rahmen der Begegnung zwischen CD Teneriffa und dem FC Andorra. Es war gerade die siebte Minute der Nachspielzeit, als sich de Miguel auf einem Konter kurz hinter der Mittellinie befand. Bei diesem Vorlauf kam es zu einem heftigen Zusammenprall mit dem gegnerischen Torhüter Jesus Owono. Die Geschwindigkeit und Wucht des Aufpralls führten dazu, dass beide Spieler sofort am Boden lagen.

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Herzstillstand im Krankenwagen

Laut Berichten spanischer Medien erlitt Jesus de Miguel auf dem Transportweg ins Universitätskrankenhaus Nuestra Senora de Candelaria einen Herzstillstand. Die anwesenden Rettungssanitäter waren sofort zur Stelle und starteten dringend erforderliche Wiederbelebungsmaßnahmen. Durch ihre schnelle und professionelle Hilfe gelang es den Helfern, den Stürmer wiederzubeleben, bevor er das Spital erreichte. Die Schwere der Verletzungen im Kopf- und Brustbereich war aus diesem Grund sofort offensichtlich.

Rote Karte und emotionaler Abbruch

Direkt im Anschluss an den Vorfall zeigte Schiedsrichter Jesus Owono die Rote Karte. Das Spiel wurde unter großen Tränen der Mitspieler beider Mannschaften umgehend abgebrochen. Zuvor hatte CD Teneriffa noch eine stabilere Prognose kommuniziert. Am Abend des Spieltages hatte der Klub schriftlich mitgeteilt, Miguel befinde sich trotz der erheblichen Verletzungen in einem stabilen Zustand. Diese Einschätzung hat sich durch die nächtliche Verschlechterung jedoch drastisch geändert.

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Reaktionen aus der Liga

Zahlreiche weitere Klubs haben ihr Beileid und ihre Solidarität mit dem Opfer und dessen Familie ausgesprochen. Die gesamte spanische Fußballliga steht in dieser Zeit hinter Jesus de Miguel. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die weitere medizinische Versorgung und die Entwicklung der neurologischen Symptome. Der Gesundheitszustand des Spielers bleibt das zentrale Thema für alle Fans und Experten in Spanien.

Weitere Schritte im Sportbetrieb

Das Aussetzen des Spiels ist eine seltene und schwere Maßnahme, die die Dringlichkeit der Lage unterstreicht. Die Verantwortlichen von CD Teneriffa werden die Medien in den kommenden Stunden über den genauen medizinischen Befund informieren. Bisher wurden keine weiteren spezifischen Angaben zu den Langzeitfolgen oder dem Behandlungsplan gemacht. Die Öffentlichkeit wartet auf neue Updates zur Genesung von Jesus de Miguel.